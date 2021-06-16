Алтайские медики получили награды за вклад в борьбу с коронавирусом

В их числе есть и барнаульские работники здравоохранения.

Фото: ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ

Медиков Алтайского края отметили госнаградами. Соответствующий документ глава государства подписал 11 июня, в преддверии Дня медицинского работника.

Медалью Луки Крымского за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, награждены сотрудники Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Барнаула: старшая медицинская сестра Марина Брютова, врачи Артём Буренкин, Александр Введенский, Захар Жабин, Алёна Журавлёва, фельдшер-лаборант поликлиники № 2 (на станции Алтайская) Ирина Лапердина, врач Сергей Микшин, медицинская сестра Татьяна Морозова, лаборант амбулатории на станции Камень-на-Оби Светлана Раимова, медицинская сестра поликлиники № 2 (на станции Алтайская) Любовь Сапунова, старшая медицинская сестра поликлиники № 1 (на станции Барнаул) Оксана Шипунова.

Также награждены сотрудники Центральной городской больницы Бийска: заведующая отделением Марина Перехожева и врач Кристина Тупякова.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направит в адрес награждённых поздравительные телеграммы.