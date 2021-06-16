«Динамо» проиграло в последнем матче сезона, но на результате это не отразилось

В заключительном туре ПФЛ (группа 4) «Динамо-Барнаул» дома уступило новотроицкой «Носте» — 1:2. При этом барнаульцы сохранили за собой седьмую строчку в турнирной таблице.

Фото: Ярослав Махначёв.

От результатов последнего тура судьба динамовцев никак не зависела, при любом исходе и своего матча, и игр соперников наша команда оставалась на седьмой строчке. Тем не менее барнаульские футболисты явно были настроены попрощаться с болельщиками на мажорной ноте. Увы, не удалось. Хотя «Динамо» и провело большую часть матча в атаке, в завершающей стадии больше преуспели гости. «Носта» открыла счёт в середине первого тайма. Барнаульцы сравняли его за четыре минуты до финального свистка, отличился Владимир Завьялов, но через две минуты умудрились пропустить второй мяч, который записал на свой счёт воспитанник «Динамо» Даниил Винтер, ушедший в «Носту» весной. В оставшееся время барнаульцы усиленно пытались отыграться, в чужую штрафную пошёл даже вратарь Богдан Карюкин, но счёт так и не изменился.

В итоге «Динамо» финишировало на седьмой строчке, что можно считать успехом. Победил в турнире «КамАЗ», получивший возможность в следующем сезоне сыграть в чемпионате ФНЛ. Каким он окажется для «Динамо» и его соперников по группе 4, ещё не ясно. Пока только понятно, что ПФЛ как лига будет упразднена, и на смену придёт первенство ФНЛ (не путайте с чемпионатом ФНЛ – подэлитным дивизионом российского футбола). Возможно, у «Динамо» увеличится количество соперников, и сезон-2021/22 из-за этого стартует раньше.