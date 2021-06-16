Краевой минфин оценил размеры финансовой помощи во время пандемии

По словам министра финансов Алтайского края Данила Ситникова, в прошлом году в условиях коронавирусной пандемии в экономику края было дополнительно направлено более 40 млрд рублей.

Фото: canva.com

Более половины этой сумму выделено из федерального бюджета бюджету Алтайского края — 21,7 млрд рублей. Меры поддержки, оказываемые через банковскую систему, составили 7,1 млрд рублей, через Федеральную налоговую службу — более 1,3 млрд рублей. На поддержку семей с детьми направлено 10,3 млрд рублей. Из краевого бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией и поддержку экономики было потрачено без малого 1 млрд рублей.

