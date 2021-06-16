Мужчина несколько раз выстрелил из оружия в неприятеля в Алтайском крае

Смерть 37-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия.

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Убийство произошло утром 13 июня 2021 года в одном из сёл Кулундинского района. Тогда 46-летний местный житель приехал в односельчанину на личном автомобиле. С собой он привёз ружьё, из которого на почве личных неприязненных отношений несколько раз выстрелил в грудь потерпевшему. После чего скрылся с места происшествия, но был оперативно задержан сотрудниками МО МВД России «Кулундинский».

В настоящее время по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.