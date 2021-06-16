На Алтае рост цен на стройматериалы угрожает строительству

К такому выводу пришли участники совещания Комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по строительству, которое состоялось накануне в Барнауле.

Фото: canva.com

Члены комитета проанализировали ситуацию, сложившуюся в стране и в Алтайском крае в 2020-2021 гг. в связи с резким ростом цен на металл и смежные материалы. Экспертные оценки свидетельствуют о том, что в четвёртом квартале 2020 года зафиксирован чуть ли не двукратный рост цен на металлопродукцию. Более того, в марте 2021 года после небольшой паузы рост цен на металлопрокат возобновился.

Алтайские эксперты пришли к выводу: в связи с тем, что ценообразование в строительстве при исполнении государственных и муниципальных контрактов не поспевает за ростом цен на рынке, под угрозу ставится завершение строительства в крае целого ряда социальных объектов.

Увеличение затрат в ходе строительства неблагоприятным образом сказывается и на вводе в строй жилья. По оценкам экспертов, в Алтайском крае отмечается тревожная динамика несостоявшихся конкурсных торгов на заключение контрактов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту новых объектов в связи с отсутствием заявок от подрядчиков, что свидетельствует о серьёзном кризисе в строительной отрасли.

По данным электронной торговой площадки РТС-тендер, в I квартале 2021 года доля торгов в сфере капитального ремонта, на участие в которых не поступило заявок, превысила половину. Иными словами, на строительные работы, ремонт и реконструкцию объектов органы власти не могут найти подрядчиков, которые, не желая работать себе в убыток, просто избегают сотрудничества с бюджетом, который не может гарантировать строителям покрытие всех затрат и издержек. В результате под угрозой планы, проекты и программы краевого правительства и органов местного самоуправления в Алтайском крае.

Специалисты и эксперты Комитета АлтТПП по строительству охарактеризовали ситуацию на строительном рынке Алтайского края как предкризисную, требующую принятия срочных мер со стороны органов государственной власти.