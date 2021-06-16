Народные приметы на 16 июня

16 июня в народе празднуют день Луки Ветреника.

Приметы этого дня связаны с ветром, по его направлению предсказывали погоду на ближайшие дни. Люди старались не ложиться спать рано, а прислушивались к дуновению ветра. Например, южный ветер 16 июня сулил хороший урожай яровых, а северо-западный приносил ненастье и бури. Восточный ветер обещал проблемы, а северо-восточный — дождливое лето.

У славян было поверье, что ветрами управляет безрукий дед Вихровой. Их страшило кружение ветра, начало вихря: считалось, что он приносит болезни и стихийные бедствия.

Также на Луку, 16 июня, в народе читали заговоры и проводили ритуалы на улучшение памяти. Чтобы оставаться долго в здравом уме, хорошо соображать и увеличить продолжительность жизни, готовили и пили спиртовую настойку из кедровых и грецких орехов с мёдом, изюмом и плодами шиповника.

Чтобы избавиться от неприятностей и получить хороший урожай, выходили за околицу, вставали спиной по направлению ветра и читали заговор:

«Ветер, все невзгоды и болезни уноси, на нас никакую заразу не шли. Лучше ветер тёплый с юга пригоняй, дай нам богатый урожай!»

По ветру пускали любой мусор, читали заговор от страха: «Ветер, все страхи уноси, мне силу и смелость принеси. Чтобы ничего не бояться, чтобы только жизни радоваться. Аминь».

Приметы и поверья дня

Гроза — предвестник плохого сенокоса.

Вихрь долгий и медленный – к ясной погоде.

Туманное утро предвещает солнечную погоду.

У картофеля появились ростки — к богатому урожаю.

Пошёл дождь проливной — к большому грибному урожаю.