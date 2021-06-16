Особый противопожарный режим отменили в Алтайском крае

Это связано со стабилизацией обстановки с пожарами на территории региона.
Однако отмена официального запрета на посещение лесов и въезд в них не означает, что можно пренебрегать правилами пожарной безопасности, передаёт пресс-служба мэрии. Жителей Алтайского края призывают проявлять большую сознательность и оградить себя от нежелательных штрафных санкций, а природу — от губительных последствий.
До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова запрещается:
При обнаружении возгорания нужно незамедлительно сообщить в региональную диспетчерскую службу по телефону (3852) 63-66-40 или на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.