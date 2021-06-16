Особый противопожарный режим отменили в Алтайском крае

Это связано со стабилизацией обстановки с пожарами на территории региона.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Однако отмена официального запрета на посещение лесов и въезд в них не означает, что можно пренебрегать правилами пожарной безопасности, передаёт пресс-служба мэрии. Жителей Алтайского края призывают проявлять большую сознательность и оградить себя от нежелательных штрафных санкций, а природу — от губительных последствий.

До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова запрещается:

разводить костры в хвойных молодняках, на участках повреждённого леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и прочее);

использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и иными горючими веществами материалы;

засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;

использовать машины с неисправной системой питания двигателя.

При обнаружении возгорания нужно незамедлительно сообщить в региональную диспетчерскую службу по телефону (3852) 63-66-40 или на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.