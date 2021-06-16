Сказала родителям, что поедет на соревнования, а сама улетела в космос

16 июня 1963 года состоялся полёт первой женщины в космос.

Фото: m.tj.sputniknews.ru

В этот день на корабле «Восток-6» полетела в космос Валентина Терешкова. Она стала шестым по счёту советским космонавтом.

Прошло уже 58 лет, и до сих пор сложно поверить, но своим родителям Валентина сказала, что уезжает на соревнования парашютистов. «Космическую» правду они узнали из новостей по радио.

Из закройщицы в космонавты

Фото: admbabynino.ru

История юный Валентины похожа на сказку о Золушке. Трудовой путь Терешкова начала в 1954 году на Ярославском шинном заводе в сборочном цехе закройщицей. В 1955 году перешла ровничницей в ленторовничный цех на Ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп».



С 1960 года по 1962 год была освобождённым секретарём комитета комсомола этого комбината. С 1959 года занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе. 163 прыжка с парашютом сыграли свою роль в дальнейшей судьбе Терешковой.

Полёт

В космосе находился космический корабль «Восток-5», который пилотировал космонавт Валерий Быковский. Перед космонавтами стояли важные задачи технического, политического и медицинского характера. Также в этом полёте проходило изучение влияния космической среды на организмы женщины и мужчины. Специально для полёта Валентины был разработан скафандр, приспособленный для женского организма. Даже некоторые элементы корабля также были изменены под возможности женщины.

Фото: roscosmos.ru

Настоящим прорывом стало окончательное решение проблемы питания космонавтов. Так, было установлено, что в космосе человеку можно питаться самой разной земной пищей без вреда для здоровья.

Наиболее тщательно проходили эксперименты с радиосвязью. Космонавты выходили на связь с Землёй на коротких и ультракоротких волнах, вели радиообмен между собой, координируя свои действия и сравнивая результаты наблюдений.

Преодоление трудностей в космосе

Не всё легко и просто прошло в этом космическом эксперименте. Так, во время полёта выяснилось, что программа корабля «Восток» запрограммирована неверно. И это была настоящая проблема, так как вместо посадки на планету при запуске посадочного алгоритма корабль наоборот уходил в открытый космос. Терешкова вносила коррективы в программу на месте. С проблемой помогли справиться с Земли Сергей Королёв и первый космонавт Юрий Гагарин.

Терешкова довольно тяжело перенесла полёт. Несмотря на плохое самочувствие, тошноту и физическую слабость, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе. Более того, «космическая Золушка» ни на минуту не прекращала работу — вела бортовой журнал, делала фотографии горизонта. Именно эти фотографии позже стали использоваться для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере.

Приземление

Фото: историк.рф

По расчётам, Терешкова должна была приземлиться в Казахстане, и долгое время именно он оставался официальным местом посадки космонавтки.

Однако система управления космического корабля дала сбой. Отклонившись от курса, он приземлился там, где его никто не ждал — в Алтайском крае, близ села Мурашкино Баевского района.

В 1986 году рядом с селом Баево установили скульптуру «Чайка» — такой позывной был у Терешковой по время полёта в космос. Памятник находится в паре километров от райцентра, многие считают, что посадка произошла именно здесь, в Баево. Но от Баево до нужной точки ещё несколько десятков километров. Сейчас этой деревни на карте нет.

Фото: 900igr.net

После Терешковой женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая.



В 2000 году влиятельная британская организация «Ежегодная ассамблея женщин, добившихся наибольшего успеха» присудила первой женщине-космонавту Валентине Терешковой титул «Величайшая женщина ХХ века».