Сказала родителям, что поедет на соревнования, а сама улетела в космос

16 июня 1963 года состоялся полёт первой женщины в космос.
В этот день на корабле «Восток-6» полетела в космос Валентина Терешкова. Она стала шестым по счёту советским космонавтом.
Прошло уже 58 лет, и до сих пор сложно поверить, но своим родителям Валентина сказала, что уезжает на соревнования парашютистов. «Космическую» правду они узнали из новостей по радио.
История юный Валентины похожа на сказку о Золушке. Трудовой путь Терешкова начала в 1954 году на Ярославском шинном заводе в сборочном цехе закройщицей. В 1955 году перешла ровничницей в ленторовничный цех на Ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп».С 1960 года по 1962 год была освобождённым секретарём комитета комсомола этого комбината. С 1959 года занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе. 163 прыжка с парашютом сыграли свою роль в дальнейшей судьбе Терешковой.
В космосе находился космический корабль «Восток-5», который пилотировал космонавт Валерий Быковский. Перед космонавтами стояли важные задачи технического, политического и медицинского характера. Также в этом полёте проходило изучение влияния космической среды на организмы женщины и мужчины. Специально для полёта Валентины был разработан скафандр, приспособленный для женского организма. Даже некоторые элементы корабля также были изменены под возможности женщины.
Настоящим прорывом стало окончательное решение проблемы питания космонавтов. Так, было установлено, что в космосе человеку можно питаться самой разной земной пищей без вреда для здоровья.
Наиболее тщательно проходили эксперименты с радиосвязью. Космонавты выходили на связь с Землёй на коротких и ультракоротких волнах, вели радиообмен между собой, координируя свои действия и сравнивая результаты наблюдений.
Не всё легко и просто прошло в этом космическом эксперименте. Так, во время полёта выяснилось, что программа корабля «Восток» запрограммирована неверно. И это была настоящая проблема, так как вместо посадки на планету при запуске посадочного алгоритма корабль наоборот уходил в открытый космос. Терешкова вносила коррективы в программу на месте. С проблемой помогли справиться с Земли Сергей Королёв и первый космонавт Юрий Гагарин.
Терешкова довольно тяжело перенесла полёт. Несмотря на плохое самочувствие, тошноту и физическую слабость, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе. Более того, «космическая Золушка» ни на минуту не прекращала работу — вела бортовой журнал, делала фотографии горизонта. Именно эти фотографии позже стали использоваться для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере.
По расчётам, Терешкова должна была приземлиться в Казахстане, и долгое время именно он оставался официальным местом посадки космонавтки.
Однако система управления космического корабля дала сбой. Отклонившись от курса, он приземлился там, где его никто не ждал — в Алтайском крае, близ села Мурашкино Баевского района.
В 1986 году рядом с селом Баево установили скульптуру «Чайка» — такой позывной был у Терешковой по время полёта в космос. Памятник находится в паре километров от райцентра, многие считают, что посадка произошла именно здесь, в Баево. Но от Баево до нужной точки ещё несколько десятков километров. Сейчас этой деревни на карте нет.
После Терешковой женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая.
В 2000 году влиятельная британская организация «Ежегодная ассамблея женщин, добившихся наибольшего успеха» присудила первой женщине-космонавту Валентине Терешковой титул «Величайшая женщина ХХ века».