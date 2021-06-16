Спортсменка Алтайского края завоевала серебро международного турнира по боксу

С 6 по 12 июня в Сербии проходил 5-й международный турнир по боксу «Кубок наций» (Junior Nations’ Cup). В соревнованиях приняли участие 109 юношей и девушек из 16 стран мира.

Фото: Владимир Мартынов.

Единственная представительница Алтайского края в сборной – Анастасия Климова (тренер Павел Шишлов) – стала серебряным призером в весовой категории до 57 кг. В полуфинале она выиграла у Джины Милетич из Сербии, а в финале встречалась с подругой по команде, представительницей Краснодарского края Кариной Коробовой, уступив раздельным решением судей 1:4.

Отметим, что нашу страну на соревнованиях представляли только девушки, и сборная России с большим преимуществом выиграла командный зачет.

Впереди у спортсменок – чемпионат Европы, который пройдет с 1 по 12 июля в Тбилиси. Сейчас тренерский штаб сборной России должен решить, примет ли в нем участие Анастасия Климова.