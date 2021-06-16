Третий трудовой семестр начался у студентов Алтайского края

В пятницу студенческие отряды Алтайского края открыли третий трудовой семестр. В течение лета они будут трудиться на важных объектах города, края и страны.

Парад знамён — зрелищное открытие трудового сезона.

Фото: Андрей Чурилов

В торжественной церемонии открытия третьего трудового семестра приняли участие представители администрации города Барнаула, правительства Алтайского края и Барнаульской городской Думы. губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил студотрядовцам приветственный адрес:

«Вот уже 57 лет вы гордо шагаете под флагом мощного движения студенческих отрядов. Ваше трудолюбие и ответственность позволяют вам показывать отличные результаты при выполнении любой работы. Вы достойный пример того, как традиции, заложенные много лет назад, служат опорой для развития будущего Алтайского края и Российской Федерации. Впереди новые дела и новые достижения».

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2600 бойцов студенческих отрядов Алтайского края будут работать в этом сезоне.

Луиза Исаева, директор краевого штаба студенческих отрядов, рассказывает:

— В этом сезоне в регионе сформировано 82 студенческих отряда разных направлений. Они отправятся в том числе и на объекты всероссийского уровня: наши ребята будут работать на международной стройке в Кузбассе, сервисные отряды — в Крыму и Краснодарском крае. Наши отряды будут принимать участие во всех значимых стройках на территории Российской Федерации.

Среди отрядов, которым предстоит побороться за знамя на всероссийской стройке, — «Монолит» из медицинского университета.

— В 2018 году мы ездили на ВСС «Космодром «Восточный» в Амурской области, в 2019-м были на ВСС «Мирный атом» в городе Озёрске, в этом году вновь поедем покорять эту стройку, — делится Карим Намазбаев, командир ССО «Монолит». — Это объект всероссийского масштаба, туда приезжают отряды со всей России, порядка 42 регионов в этом году будут представлены на стройке. Будем работать, показывать творческие номера, будем бороться за знамя, представлять Алтайский край и наш университет.

Фото: Андрей Чурилов

Самые многочисленные направления — это по-прежнему строительное, педагогическое и отряды проводников. Кроме того, набирает обороты движение сервисных отрядов. Также в регионе действуют пять специализированных отрядов: два экологических, медицинский, энергетический и сельскохозяйственный. И в этом году сформировано шесть трудовых отрядов подростков: на базе Барнаульского базового педагогического колледжа, Рубцовского филиала АлтГУ, барнаульской школы № 136, Центра развития творчества детей и молодёжи Железнодорожного района, Детско-юношеского центра Индустриального района, Центра отдыха и оздоровления «Каникулы».

— Сейчас активно развивается сервисное направление, для нас оно стратегически важное, потому что мы туристический регион, и на наших студентов очень большой спрос от туристических баз, расположенных в Алтайском крае. В этом сезоне 200 человек будут работать на туристических объектах нашего региона, — отмечает Луиза Исаева.

Несмотря на востребованность бойцов сервисных отрядов внутри нашего региона, часть студентов поедет за его пределы. Так, 14 человек из отряда «Ватерпас» АГМУ направляются в Сочи.

— Мы едем в межрегиональный сводный сервисный студенческий отряд Bridge Resort, будем работать в сфере обслуживания и гостеприимства — официантами, горничными, барменами и так далее, — объясняет командир «Ватерпаса» Евгений Исаков. — Конечно, мы там не только работаем, остается время и на отдых, и на творчество. Мне нравится в первую очередь то, что есть возможность выехать на море, будучи студентом, заниматься различной работой в четырех- и пятизвездочных отелях по всей России, это даёт очень большой жизненный опыт.