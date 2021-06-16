Три простых способа помочь экологии

А вы знали, что переработать можно всего 5–7% от общей массы мусора? Санкционированные свалки — неотъемлемая часть жизни современного человека. Только на территории нашей страны они занимают около 4 млн гектаров, что равно площади Нидерландов. Но есть простые способы помочь природе, которые не потребуют от каждого из нас больших усилий. «Вечерний Барнаул» рассказывает о некоторых их них.

Фото: canva.com

1. Откажитесь от пластиковых пакетов

На первый взгляд кажется, что это практически невозможно. Конечно, удобно, забегая в магазин с работы, делать покупки не задумываясь о том, куда и как всё сложить. Любезный продавец не только спросит, какой по размеру вам нужен пакет, но и сам сложит в него весь товар. Подумайте, это происходит почти каждый дань!

В среднем такой пакет выполняет свою миссию примерно 20 минут. Вряд ли он потом пригодится, разве что его можно использовать вместо мусорного мешка. Поэтому пакет убирается с глаз долой. А потом в квартире появляется тот самый «пакет с пакетами».

Эксперты Greenpeace посчитали, что один россиянин в год использует 181 пакет. Несложные математические подсчёты дадут ошеломляющий результат: в среднем за год все жители нашей необъятной Родины используют порядка 26 млрд пластиковых пакетов. Абстрактные цифры шокируют ещё больше, если представить, что этого количества хватит, чтобы полностью укрыть ими Барнаул тридцать два раза!

Фото: canva.com

Выход прост — откажитесь от пластиковых пакетов. Отличная альтернатива для них — тканевые сумки, рюкзаки или иные многоразовые ёмкости. Экологично и экономно. Тем более, что сейчас огромный выбор стильных тканевых сумок и экомешков.

2. Отдавайте ненужные вещи

Ненужные вещи дома есть практически у каждого. Разница лишь в их количестве. Они хранятся по каким-то весьма весомым причинам. Но когда окончательно становится ясно, что игрушечные машинки уже никто не станет гонять, куртка мала, а сумка из клочков динозавра никогда не вернётся в моду — всё это отправляется в мусорный контейнер.

Фото: canva.com

Однако эти вещи могут кому-то пригодиться. Существует множество благотворительных организаций, которые готовы принять старую одежду, технику, детские игрушки, посуду и передать их нуждающимся семьям или тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Также можно разместить в интернете объявление с указанием, что вы можете отдать вещи даром.

3. Не мусорьте

Баннеры и таблички с таким призывом встречаются довольно часто. В парках, лесах, вдоль автомобильных трасс, в общественных учреждениях — везде, где появляется Homo sapiens. Но, к сожалению, созерцая кучи бычков, горы упаковок и пакетов, сложно каждого человека назвать разумным.

Фото: canva.com

Безусловно, воспитание бережного отношения к окружающей среде идёт с детства. Однако каждый из нас может помочь планете, элементарно соблюдая порядок, — не выкидывать окурки из окна машины, доносить до мусорки бутылки из-под напитков, убирать за собой мусор с поляны после пикника.

Эти простые правила не только станут весомым вкладом в защиту экологии, но и помогут сделать чище и приятнее окружающую среду.

Напоследок немного интересной информации о том, сколько лет ещё живут после того, как вы о них забыли:

окурки — 10-12 лет;

жевательная резинка — 30 лет;

нейлоновая ткань — 30–40 лет;

«бумажные» стаканчики, покрытые пластиком внутри — 50 лет;

обувь с резиновой подошвой — 50–80 лет;

губки для посуды — 200 лет;

пластиковые трубочки — 200 лет;

рыболовная леска — 600 лет;

гигиенические прокладки — 500 лет;

пенополистирол (пенопласт) — не разлагается.