Улицу Ядринцева в Барнауле перекрыли до конца июня

Ограничения необходимы для проведения работ по ремонту тепловой сети.

Движение транспорта ограничили до 24 часов 30 июня 2021 года в Барнауле по всей ширине переулка Ядринцева в районе пересечения с улицей Песчаной, передаёт пресс-служба мэрии.

Движение автобусов маршрута № 41 на время ремонта организовано по следующей схеме: …проспект Ленина — ул. Партизанская — ул. Челюскинцев (ост. «Партизанская»), в обратном направлении: ул. Челюскинцев (ост. «Партизанская») — ул. Партизанская — проспект Ленина, далее — по маршруту.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и по возможности заранее выбирать маршруты объезда.