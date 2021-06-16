В Барнауле на батуте пострадал ещё один ребёнок

Его госпитализировали в больницу, где оказали стационарную медицинскую помощь.

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Инцидент произошёл вечером 12 июня 2021 года в одном из парков семейного отдыха Барнаула. 6-летний мальчик во время игры на батуте получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Следователи по результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Правоохранителям предстоит изучить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям предпринимателя на предмет надлежащего оказания развлекательных услуг. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.