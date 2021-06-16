В Новоалтайске благоустроят площадь имени Виталия Ряполова

Входящий в состав Барнаульской агломерации Новоалтайск является традиционным участником и одним из краевых лидеров программы по городскому благоустройству.

Виталий Ряполов

Фото: Андрей Кравцов

В этом году в перечень обновляющихся объектов городской среды попала и площадь имени Виталия Андреевича Ряполова, бывшего руководителя градообразующего предприятия «Алтайвагон» и «промышленного» вице-губернатора края, скоропостижно скончавшегося в 2013 году. Общая стоимость работ составит 32 млн рублей, средства выделены из федерального и краевого бюджетов.

— Сейчас подрядчики продолжают демонтаж старого фонтана и асфальтового покрытия. Существующая зелёная зона будет понижена до уровня остальной поверхности, полностью заменят основание площади — на смену асфальту придёт брусчатка. В центре установят новый светомузыкальный фонтан, вокруг него появится велосипедная дорожка. Также здесь будут установлены скамьи с устройствами для зарядки телефонов, светодиодные светильники, современные детские игровые комплексы, — рассказал председатель комитета по ЖКХ города Владимир Бодунов.

Владимир Бодунов

Фото: Андрей Кравцов

Планируется, что после реконструкции площадь Ряполова, которого помнят и любят земляки, и расположенный рядом с нею Городской центр культуры «Современник» станут популярной площадкой отдыха и досуга жителей Новоалтайска.