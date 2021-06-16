В преддверии профессионального праздника Виктор Томенко вручил государственные и краевые награды алтайским медикам

Торжественная церемония вручения наград состоялась 15 июня 2021 года в Правительстве Алтайского края.



Фото: Правительство Алтайского края

Виктор Томенко вручил орден Почета главному врачу Городской больницы №4 города Бийска Александру Зориху и заведующему кафедрой Алтайского государственного медицинского университета Александру Неймарку.





Медалью Луки Крымского за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, отмечены заведующий отделением Городской больницы №5 города Барнаула Максим Бухтояров, врач-специалист инфекционного госпиталя Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Арам Григорян, медицинская сестра инфекционного госпиталя Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Людмила Князева, врач-инфекционист филиала Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в городе Рубцовске Татьяна Каракчеева, заведующий отделением Городской больницы имени Литвиненко города Новоалтайска Елена Кондратьева, заведующий отделением Городской больницы №5 Барнаула Евгений Коростелев, заведующая отделением Рубцовской центральной районной больницы Наталья Мирко, медицинская сестра инфекционного госпиталя Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Оксана Савенко, медицинская сестра Городской больницы №4 города Бийска Гелена Серб, медицинская сестра инфекционного госпиталя Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Марина Сорокина, врач-инфекционист Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Наталья Шульга.

Почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» удостоена главный врач Городской больницы №5 города Барнаула Ирина Вильгельм.





Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоены заведующий отделением Городской больницы №8 города Барнаула Александр Когтев, заведующий отделением Краевой клинической больницы Владимир Мартыненко, заведующий отделением Городской клинической больницы №11 города Барнаула Игорь Сибуль.

Старшая акушерка Городской клинической больницы №11 города Барнаула Ирина Зеленина, главный врач Городской поликлиники №3 города Барнаула Николай Карпов, заместитель главного врача Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Ирина Комлева, главный врач Алтайского краевого кардиологического диспансера Андрей Косоухов, старшая медицинская сестра Краевой клинической больницы Нина Крапивина, директор Родинского медицинского колледжа Тимофей Кругликов, директор Рубцовского медицинского колледжа Владимир Пономарев удостоены почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Благодарственным письмом Президента Российской Федерации за высокий профессионализм при оказании скорой медицинской помощи и многолетнюю добросовестную работу поощрен фельдшер Станции скорой медицинской помощи города Барнаула Алексей Канурин.

Виктор Томенко также вручил орден «За заслуги перед Алтайским краем» II степени врачу-урологу Городской больницы №8 города Барнаула Владимиру Маслову.

Почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Алтайского края» удостоены врач-невролог Городской больницы №8 города Барнаула Сона Авакян, заведующая отделением Краевой клинической больницы Ольга Жгут, заведующая лабораторией Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Моника Сапкина.

Медалью «За заслуги в труде» награждены врач-терапевт Волчихинской центральной районной больницы Александр Бокарев, фельдшер Ребрихинской центральной районной больницы Зоя Бриль, врач-терапевт Калманской центральной районной больницы Надежда Вилисова, врач – анестезиолог-реаниматолог Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Михаил Вялков, врач-педиатр Центральной городской больницы города Заринска Наталья Какавина, фельдшер Станции скорой медицинской помощи города Рубцовска Татьяна Леушкина, врач – анестезиолог-реаниматолог Михайловской центральной районной больницы Сергей Овсянников, врач-пульмонолог Краевой клинической больницы Елена Петаева, операционная медицинская сестра Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Надежда Полторыхина, акушерка Краевой клинической больницы Галина Суворова, почетный гражданин Алтайского края, заведующий кафедрой Алтайского государственного медицинского университета Яков Шойхет.

Медалью «За честь и мужество» отмечены сотрудники Станции скорой медицинской помощи города Рубцовска, которые спасли людей во время пожара, – фельдшеры Дарья Вальтер, Кристина Панова и водитель автомобиля Николай Востриков.