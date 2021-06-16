В Затоне сняли режим повышенной готовности

По данным на утро 16 июня 2021 года уровень воды в Оби составил 479 см, за прошедшие сутки он упал на 22 см.

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

В связи со стабилизацией гидрологической обстановки в Центральном районе сняли режим повышенной готовности для органов управления и сил Центрального районного звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который был введён 28 мая в связи с подъёмом уровня воды до отметок 550-560 см выше нуля водомерного поста.

В пресс-службе мэрии напомнили, что критической для микрорайона Затон является отметка 560 см выше нуля водомерного поста.