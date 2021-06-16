Всё путём. На Алтае пройдёт этап легендарного ралли

1 июля стартует трансконтинентальное ралли «Шёлковый путь». Уже 3 июля экипажи приедут в Алтайский край, по территории которого пройдёт один из спецучастков гонки.

Фото: сайт ралли «Шёлковый путь»

Что такое «Шёлковый путь»?

Международное ралли «Шёлковый путь» — уникальная трансконтинентальная гонка. Когда-то через два материка проходило знаменитое ралли «Париж — Дакар», но уже много лет его маршрут ограничивается территорией одной страны, так что «Шёлковый путь» — это единственная в мире автогонка, где участники стартуют в одной части света, а финишируют в другой. Проходит она ежегодно с 2009 года, единственным исключением стал год минувший, когда мероприятие отменили из-за пандемии.

1 июля участники «Шёлкового пути — 2021» стартуют в Омске, а 11-го — финишируют в Улан-Баторе. Уже заявлено около 100 экипажей в разных классах (мото- и квадроциклы, джипы, грузовики). Ожидается, что в соревнованиях примут участие представители порядка 40 стран.

Для российских болельщиков наибольший интерес вызывает класс грузовиков, в котором фаворитом является знаменитая команда «КамАЗ-мастер». В соревнованиях примут участие семь камазовских грузовиков, из них пять — в капотном исполнении. Среди них — экипаж действующего победителя «Шёлкового пути» Антона Шибалова.

Как участники оказались у нас?

Председатель Алтайской федерации автоспорта, представитель ралли «Шёлковый путь» в регионе Александр Чернюк уже год всем говорит, что мысли материальны. Он рассказывает, как прошлым летом на охоте разговаривал с друзьями-автоспортсменами, что неплохо было бы посмотреть на ралли, а в идеале — принять участие в его организации. И уже в августе на Чернюка вышли представители оргкомитета, занимавшиеся разработкой маршрута для гонки 2021 года.

— Руководители гонки стараются осваивать новые территории, — рассказывает Александр. — В этом году им стал интересен маршрут до Монголии через Алтайский край. Когда мы встретились с директором по безопасности гонки Виктором Соколовым, я через 10 минут разговора уже был уверен, что она будет у нас.

Выбирая территорию для спецучастка, оргкомитет сначала оценивает маршрут со спутника. При встрече с Чернюком представители ралли предложили свой приблизительный вариант. Тот трек спецучастка, который наметил Александр, совпал с ним почти на 100 процентов. Дальше оставалось только воплотить задуманное в жизнь.

Фото: сайт ралли«Шёлковый путь»

Как проходит ралли?

«Шёлковый путь» состоит из нескольких спецучастков, на которых практически нет скоростных ограничений. Именно результаты на них идут в зачёт гонки. От финиша одного участка до старта другого либо до бивака (место ночёвки и ремонта) экипажи добираются по дорогам общего пользования как обычные участники дорожного движения.

1 июля, как уже говорилось, ралли стартует в Омске, на территории Омской области будет первый спецучасток. Затем участники перебираются в Новосибирск, где их ждёт первый бивак. Рано утром 3 июля автомобили выдвигаются в сторону Алтайского края, где в 10:00 намечен старт второго спецучастка.

Он начнётся в селе Рассказиха, затем участники по лесам, полям и рекам проедут вблизи населённых пунктов Малая Речка, Петровка, Листвянка, Многоозёрный, Боровлянка и финишируют в Акутихе Быстроистокского района. Общая протяженность гонки — 132 км.

— Наша территория с лесами нетипична для спецучастка ралли, обычно это пески, пустыни, — говорит Александр Чернюк. — При этом спецучасток Алтайского края — один из самых сложных по обеспечению безопасности. Ожидаемая средняя скорость движения у грузовиков 110 км/ч, у джипов — 120–130 км/ч. Мы максимально закрываем все примыкающие лесные дороги, участки с лесными работами, возможное появление охотников и рыбаков. В этом задействован большой штат людей — представители АФАС, минтранса, ГИБДД, МВД, ФСБ.

5,5 млн руб.—– финансовое участие Алтайского края в организации спецучастка. Основное финансирование берёт на себя оргкомитет ралли «Шёлковый путь».

Стартовать экипажи будут по одному с интервалом одна-две минуты. Ожидается, что все участники отправятся на маршрут до 13:00 и финишируют до 16:00. После финиша в Акутихе автомобили уже в обычном режиме поедут в Республику Алтай, где на территории комплекса «Жемчужина Алтая» запланирован второй бивак. Утром 4 июля пилоты через Чуйский тракт отправятся в урочище Кызыл-Чин, более известное как Марс, здесь намечен очередной спецучасток. После него маршрут ралли уже будет проходить по территории Монголии.

Фото: сайт ралли «Шёлковый путь»

Как едут пилоты

Вопреки расхожему мнению, едут экипажи не по электронным навигаторам, а по маршрутным книгам. Это своего рода карта спецучастка, на которой отмечены все ориентиры — развилки, мосты, деревья и т. д. Единственные, кто могут читать карту при помощи электронных носителей — мотоциклисты, так как они едут одни. В остальных классах в экипажах есть штурманы, и они пользуются только бумажным вариантом маршрутной книги. Чтобы создать такую подробную карту, организаторы несколько раз сами проезжают по маршруту. Александр Чернюк этот участок уже может проехать с закрытыми глазами, а Рассказиху называет своим вторым домом. Кстати, в рамках подготовки к ралли он за рулём спортивного автомобиля проехал весь маршрут «Шёлкового пути» до Улан-Батора.

Добавим: участники получают карту спецучастка только утром перед выездом, лишь в исключительных случаях — накануне вечером. Сделано это для того, чтобы максимально сохранить в секрете маршрут.

Фото: сайт ралли «Шелковый путь»

Можно ли посмотреть болельщикам?

—Не просто можно, а нужно, — уверяет Александр Чернюк.

Для болельщиков организаторы подготовили несколько площадок: в Рассказихе на месте старта, в Акутихе у финиша и посредине спецучастка — в Боровлянке.

— В каждом свои особенности. На старте ещё нет тех скоростей, зато можно поближе рассмотреть те же раллийные КамАЗы, это впечатляющее зрелище. Можно увидеть, как готовятся и настраиваются экипажи. Здесь же будут продавать мерч с символикой ралли, — рассказывает Чернюк. — В Акутихе другая картина — там уже будут эмоции участников после спецучастка, увидите, в каком виде финишируют автомобили после прохождения всех препятствий, ведь те дороги, по которым мы привыкли ехать со скоростью 15–20 км в час, они проходят на максимальной. В Боровлянке маршрут проложен так, что не заходит в само село, а проходит в непосредственной близости. И это одна из самых скоростных точек спецучастка — лимит ограничен цифрой 150 км/ч. Здесь будет работать большинство СМИ, так как рассчитываем, что именно на этом участке можно сделать самые зрелищные кадры.