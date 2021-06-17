Барнаульцев приглашают поучаствовать в конкурсе социальной граффити-рекламы

Тема конкурса посвящена налогам.

Фото: barnaul.org

УФНС России по Алтайскому краю совместно с администрацией Барнаула приглашают талантливых художников проявить свои способности и принять участие в конкурсе социальной рекламы в виде граффити на темы: «Я плачу налоги!», «Ваши налоги идут на добрые дела!», «Налоги — наш вклад в развитие города!».

Проект призван повысить чувство личной ответственности за уровень жизни и состояние социальной сферы города, мотивировать к своевременной уплате налогов. «Налоги — базис создания комфортной среды и современной инфраструктуры города, направленной на повышение качества жизни горожан», — говорят в налоговой службе.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и направить её вместе с эскизами (фото) граффити в электронном виде до 25 июня на электронную почту press-ufns22@mail.ru.

Авторы лучших работ получат возможность воплощения своей идеи на площадках города. Всем участникам будут вручены сертификаты и подарки.