Барнаульцев приглашают присоединиться к Всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти»

Всероссийская акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби, проходит в онлайн-формате. К проекту могут присоединиться все желающие.

Фото: canva.com

«В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Важно сохранять историческую память о таких событиях и передавать знания о них из поколения в поколение», — отмечают организаторы акции на сайте деньпамяти.рф.

Зажечь виртуальную свечу можно до 22 июня. Акция также пройдёт в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.

Оператором проекта выступает благотворительный фонд «Память поколений». По итогам акции он направит сумму, равную количеству зажжённых свечей, на оказание специализированной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает официальный сайт Алтайского края.



