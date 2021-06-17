Без кислой мины: народные приметы на 17 июня

Приметы и традиции дня Митрофана Навозника.

Неблагозвучное прозвище святого Митрофана связано с тем, что в этот день начинали вывозку навоза. Его нужно было вывозить к паровому полю, на котором в текущий год ничего не сеяли. Считалось, что Митрофанов день прекрасно подходит для такой подкормки земли, и в итоге это принесёт хороший урожай. Также в наши предки в эту дату заговаривали ветер, чтобы он пригнал к их полям благодатный дождь. Они верили, что если ветер правильно заговорить, то он будет помогать и принесёт лишь нужные земледельцам осадки, а все болезни и несчастья пройдут мимо поселения.

В эту дату запрещалось готовить пироги с начинкой из кислых ягод. По мнению предков, если этот запрет нарушить, то на протяжении десяти дней вы будете без настроения, и выражение вашего лица будет довольно кислым. Так что 17 июня призывали печь сладкие пирожки и другую десертную выпечку, которая радует и прогоняет грусть.

С 17 июня можно начинать посевы льна и гречихи. По этой причине день называли его лёно-гречным. Гречиху стоило сеять после того, как земляника покраснеет. Эта культура плохо переносит заморозки, поэтому её посевом занимались, когда уже точно холодов не будет.

Фото: fotokto.ru

В этот день существует ряд запретов:

Запрещено в эту дату вносить любые удобрения в землю, кроме навоза, иначе не видать урожая!

Не стоит говорить, что вы идёте за водой. Считалось, если данным запретом пренебречь, то человек вскоре может утонуть.

С водой связан ещё один запрет — смотреть на своё отражение в воде. Из-за этого можно было потерять свою любовь.

Кроме того, многие верили, что в этот день водяной может утянуть на дно. Поэтому даже хорошим пловцам 17 июня лучше находиться поближе к берегу и мелководью.

Дружеские объятия в этот день также не стоит практиковать.

Наши предки верили, что в этот день за обнимающимися стоит нечистая сила, которая питается человеческой энергетикой. При встрече в этот день достаточно и рукопожатия.

Народные приметы