Государственные награды вручили медикам Алтайского края

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника. Накануне профессионального праздника в правительстве Алтайского края выдающихся медиков региона наградил губернатор Виктор Томенко.

Людмила Князева, медсестра инфекционного госпиталя Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн, награждена медалью Луки Крымского.

Фото: Андрей Чурилов

Медицинские работники Алтайского края получили государственные награды, в том числе орден Почёта, медаль Луки Крымского, почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», благодарственное письмо Президента РФ, а также награды краевого уровня, в том числе медали «За заслуги в труде» и «За честь и мужество».

— Наши медицинские работники: врачи, медицинские сестры, фельдшеры, работники скорой помощи и многие другие — это те люди, на которых в прошлом году выпала особая, очень серьёзная и очень тяжёлая нагрузка, — обратился к присутствующим губернатор, председатель правительства Алтайского края Виктор Томенко. — Выражаю искреннюю благодарность всем, кто работает в здравоохранении края, за каждодневный напряжённый и самоотверженный труд! Вручение наград — это признание на государственном уровне ваших заслуг и вашего вклада в укрепление и развитие медицины на Алтае.

43 представителя здравоохранения получили награды федерального и краевого уровней.

Александр Неймарк, заведующий кафедрой урологии и андрологии с курсами специализированной хирургии АГМУ, в этот день был удостоен ордена Почёта. Медаль Луки Крымского получили восемь барнаульских медиков и четверо медработников из других городов и районов края. Эту награду Президент РФ учредил совсем недавно. Она призвана ещё раз подчеркнуть огромный вклад всей системы здравоохранения нашей страны, всех медицинских работников в преодоление очень сложного периода, связанного с прохождением коронавируса.

Ольга Жгут, заведующая нефрологическим отделением Краевой клинической больницы, главный внештатный нефролог регионального минздрава, получила почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Алтайского края». В её копилке уже есть различные награды городского и краевого уровня, благодарность и почётная грамота министра здравоохранения Российской Федерации.

— Я, конечно, очень благодарна за то, что труд мой был оценён, — признаётся Ольга Георгиевна. — Общий стаж работы у меня уже около 40 лет. Начинала с должности участкового врача-терапевта, очень хотела всегда работать в стационаре, как сейчас. Всё время я ещё и преподавала в университете.

Звания «Заслуженный работник здравоохранения Алтайского края» была удостоена и Моника Сапкина, заведующая клинико-диагностической лабораторией Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Моника Руслановна отмечает, что в последнее время труд медиков особенно востребован:

— Год был сложный: мы проводили исследования на COVID-19, хотя одновременно приходилось заниматься и своей лабораторией, — рассказывает Моника Сапкина. — Я считаю, что у меня получилось организовать в нашем крае достойную диагностическую лабораторию, которая выполняет очень широкий спектр исследований, отличающихся качеством и скоростью выполнения.