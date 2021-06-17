Ирина Акимова рассказала об особенностях выборов в 2021 году

Накануне официального старта избирательной кампании в Алтайском крае, решение о начале которой в нашем регионе должно 18 июня принять краевое Законодательное Собрание, председатель Алтайского крайизбиркома Ирина Акимова рассказала о некоторых обстоятельствах и особенностях нынешних выборов.

Ирина Акимова

Фото: Андрей Кравцов

Разумеется, особую тревогу вызывала возможная новая волна коронавируса, которую с опасением ожидают уже этой осенью. А ведь именно осенью, 19 сентября, в единый день голосования, и должны состояться выборы.

Если развитие эпидемиологической ситуации в Алтайском крае примет угрожающий характер, возможен ли перенос выборов?

— Особых оснований для переноса выборов пока не возникает. Тем более в действующем законодательстве закреплены юридические возможности, которые позволяют полностью обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность избирателей во время их проведения. У нас уже есть опыт такого рода мероприятий в условиях пандемии, — успокоила Ирина Акимова.

Она отметила, что за минувший коронавирусный год избирательная практика пополнилась новыми форматами, инструментами. К примеру, голосование вне помещения, на придомовых территориях, которые, как показывает практика, востребованы избирателями в особых условиях коронавирусных ограничений. Причём не только в городах края, где такой формат имел особое значение, но и в сельской местности. К слову, у проверяющих не возникало никаких вопросов по поводу каких-то нарушений или злоупотреблений в процессе наблюдения именно за этими процедурами.

— Безусловно, с прошлом году такое голосование сыграло свою положительную роль, дав возможность в сложных условиях проголосовать части избирателей, справедливо опасавшихся за своё здоровье, — уверена Акимова.

Впрочем, вопрос о проведении голосования в течение нескольких дней относится к компетенции региональных избиркомов и обусловен санитарно-эпидемиологической обстановкой.

— Один из доводов оппозиции, выступающей против такого формата, — невозможность обеспечить контроль за соблюдением чистоты голосования. Но, поверьте, кто не может обеспечить наблюдение за голосованием в течение одного дня, тот вряд ли способен это сделать и при другом раскладе. В любом случае вопросы к политическим партиям. Ведь сегодня и возможности контроля существенно расширены, — отметила Акимова.

Серьёзной проблемой нашей избирательной системы Ирина Акимова считает снижение активности избирателей, явки на выборы, падение интереса граждан к выборным процедурам. Это тенденция характерна и для Алтайского края. По мнению председателя крайизбиркома, этот факт не имеет простого объяснения и обусловлен целым комплексом причин и обстоятельств. Впрочем, по её мнению, это общемировой тренд, в который вписывается и России.