На те же грабли: 63-летняя бийчанка стала очередной жертвой обмана лжесотрудников банка

Мошенники обогатились, действуя по классической схеме — звонок из банка.

Фото: freehelp24.ru

Жительнице Бийска позвонил якобы менеджер финансового учреждения с предупреждением, что злоумышленники взломали её личный кабинет и переводят денежные средства. Незнакомец убедил женщину, что необходимо срочно снять и свои сбережения, и кредитные средства. Всю сумму перевести на безопасный, специально созданный счёт в банке-партнёре. При этом звонивший заверил, что финансы в полном объёме вернутся владелице, но позже, после завершения спецоперации по задержанию аферистов.

В итоге, по информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, женщина внесла на сторонний счёт 564 тысячи рублей. И только после перевода денег поняла, что её просто обманули мошенники.

Не попасть на уловки

Полицейские напоминают: стоит быть предельно бдительными, общаясь с неизвестными. Если у вас возникли сомнения, что на банковский счёт на самом деле происходит мошенническая атака, завершите разговор и наберите телефон горячей линии банка. Специалисты проконсультируют о реальном положении дел.

Сотрудники банка никогда не просят для сохранности денег перевести их на другой счёт!

Если вас предупреждают, что была сделана заявка о смене финансового номера телефона, не вступайте со звонящим в переговоры. Положите трубку, перезвоните на горячую линию банка и сообщите о звонке. Финансовый номер нельзя изменить по телефону или в личном кабинете, только при очном визите в отделение банка с паспортом!

Нельзя сообщать номер своей банковской карты и информацию на её оборотной стороне по телефону. Реальные сотрудники любых банков никогда не запросят подобную информацию у клиента, потребоваться она может только злоумышленникам. Кроме того, у реального сотрудника банка имеется вся необходимая информация для идентификации клиента, поэтому просить дополнительные уточнения по счетам, транзакциям и прочим продуктам он не станет.