Рассказываем, почему так много тополиного пуха на улицах Барнаула

Тополя — главные лёгкие городов, однако в период цветения и в непогоду их за «летний снег» проклинают все кому не лень.

Зачем их высаживают?

Негатива в сторону деревьев добавляют и развлекающиеся граждане, которые поджигают скапливающийся на тротуарах, дорогах и придомовых территориях пух, что нередко приводит к пожарам. Почему в российских городах так много тополей, насколько правильным было решение их высаживать и с чем связано особенно сильное цветение этих деревьев в 2021 году?

По словам биологов, в середине прошлого века массовая жилищная застройка в городах требовала озеленения. Для этой цели был выбран тополь, потому что это дерево очень быстро растёт, формирует густую крону и хорошо переносит реагенты и засоления почв. К тому же нет деревьев, которые бы очищали воздух лучше и эффективнее, чем они! Сложно поверить, но объём кислорода, вырабатываемый старым тополем, равен объёму, который выработали бы 10 сосен и 3 липы! В древних сказаниях тополю отводилась роль защитника, способного уберечь жилье от злых духов, а его хозяев — от дурных помыслов. А согласно древнеримской мифологии ветки тополей символизируют победу.

Мужское дело

Количество продуцируемого пуха зависит от пола саженцев. Мужские особи производят меньше пуха, поэтому выход для городов — либо высаживать тополя других видов (например, пирамидальные) или исключительно мужского пола. Определять пол тополей могут специалисты в области лесоводства и плодоводства.

Что такое пух? Это плоды тополей. Зрелые коробочки сразу раскрываются, из них вылетают мелкие семена, снабжённые шелковистыми волосками, которые ветер переносит на далёкое расстояние от материнского дерева. Тополиный пух образуется каждый год, однако в прошлом году из-за короткой холодной весны плоды тополиных деревьев не успели «взять своё» и в этом году добирают, пуша изо всех сил.

Не балуйтесь с «белым порохом»

Спасатели и пожарные называют пух «белым порохом» и считают настоящим бедствием городов и сёл. В период цветения тополей «летний снег» набивается возле сараев, мостков, цоколей деревянных домов. Горит он быстро с выделением значительного количества тепла и способен поджечь дом или дачу по всему периметру в течение одной минуты.

Источником возгорания может послужить непотушенный окурок или спичка, детская шалость. Для детей поджигать тополиный пух — излюбленная забава, после которой нередко приходится вызывать пожарных. Только за последние дни в Барнауле было два происшествия по этой причине, которые закончились без серьёзного ущерба. Однако из-за пуховых пожаров можно лишиться и ценного имущества — гаражей, машин, домов и дач.

Бояться пуха стоит даже в том случае, если вы живёте в высотных домах. Ведь при сильном ветре пух достигает высоты двенадцатого этажа, забиваясь во всевозможные щели. Надо помнить, что достаточно искры — и пух превратится в «бикфордов шнур». Многие горожане надеются, что после сильных дождей пуха станет меньше. На самом деле дождь только прибивает пух к земле. Прогревшись на солнышке, «летний снег» очень быстро расправляется и возвращает свои пожароопасные свойства.

Повышенную опасность скопление тополиного пуха представляет в индивидуальных гаражах, где пролитые и своевременно не убранные горюче-смазочные материалы способствуют накоплению тополиного пуха и распространению огня в случае возгорания.

Предупреждён — вооружён!

Специалисты МЧС напоминают правила пожарной безопасности:

— необходимо регулярно очищать и поливать водой места скопления пуха, особенно у деревянных построек, не позволять детям и подросткам поджигать пух;

— не допускать разведение костров и сжигание мусора;



— проводить тщательную подготовку перед проведением сварочных и других огневых работ;

— установить на территории бочки с водой, щиты с набором первичных средств пожаротушения (огнетушители, песок, багры, лопаты и т. п.), задействовать противопожарные водопроводы;

Расскажите детям (а то и покажите, собрав кучку пуха на пролитом водой пятачке), что тополиный (одуванчиковый, ольховый) пух — это тот же порох. Пресекайте любые игры подростков и детей, связанные с поджиганием пуха.

Для предотвращения возгораний жителям и организациям города рекомендуется организовывать ежедневную чистку, уборку и полив дворов, тротуаров, дорог и мест скопления этого природного материала.

С 15 по 19 июня в крае ожидается аномально жаркая погода с температурами +30…+35 градусов, не трогайте пух, чтобы потом не жалеть и не тушить очередной пожар!