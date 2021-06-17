Повод для гордости: барнаульские школьники среди первых стобалльников по ЕГЭ

Подведены первые итоги сдачи единого государственного экзамена среди выпускников. Как и ожидалось, стобалльники в крае есть!

Фото: eduhelp.ru

В Алтайском крае наивысший балл по химии набрали трое выпускников, двое написали экзамен на 100 баллов по географии и шесть по литературе, сообщает сайт минобрнауки. Наивысшие баллы получили пятеро ребят из Барнаула, двое из Рубцовска, один из Ярового, а также три выпускника из Завьяловского, Топчихинского и Павловского районов.

Аттестационная кампания в крае началась 31 мая. Основной период сдачи ЕГЭ продолжается, впереди экзамены по иностранному языку, биологии и информатике. Единый государственный экзамен в Алтайском крае в 2021 году сдают около 11 тысяч человек. Это выпускники нынешнего года и прошлых лет и учащиеся колледжей.