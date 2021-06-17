Рассказываем, как выбрать солнцезащитные очки

Удивительно, но далеко не все очки, продающиеся как солнцезащитные, в действительности помогают уберечь глаза от излишнего ультрафиолета. Как среди большого их многообразия на полках магазинов найти те, которые защитят глаза от солнечного излучения? У врача-ретинолога краевой офтальмологической больницы Юлии Брюхановой корреспондент «ВБ» узнала, стоит ли экономить на солнцезащитных очках и каким именно желательно отдавать предпочтение.

Рисунок: Александр Ермолович

И зимой, и летом

Ещё несколько десятилетий назад в защите органов зрения от солнечного света не видели острой необходимости, сейчас же на ношении специальных очков настаивает каждый офтальмолог, поскольку учёные доказали пагубное влияние ультрафиолетового излучения на структуру глаза. Причём на море и в горах это воздействие усиливается в разы, даже в пасмурную погоду: тучи не способны задерживать проникновение УФ-лучей.

— Длительное воздействие ультрафиолета на незащищённые глаза способно привести к серьёзным заболеваниям, — рассказывает врач-офтальмолог и ретинолог Юлия Брюханова. — Если речь идёт о хрусталике — естественном барьере внутри глаза, который защищает нас от солнца, — то со временем у людей развивается катаракта. Если влияние приходится на основную часть глаза — сетчатку, которая отвечает за зрительные функции, — ультрафиолет становится фактором риска развития макулодистрофии. Воздействие на роговицу и конъюнктиву ведёт к частичной потере зрения и ожогам, которые сопровождаются болью и воспалением. Поэтому так важно защищать глаза от ультрафиолетового спектра, считающегося самым опасным.

Наша собеседница признаётся, что сама носит солнцезащитные очки круглый год и всем барнаульцам рекомендует поступать так же. Ведь расхожее мнение, что самое опасное солнце летом и весной, является заблуждением. Юлия Брюханова заверяет, что ультрафиолетовый индекс в другие времена года меняется незначительно, а зимой и вовсе возрастает за счёт бликов от снега.

О форме и содержании

Солнцезащитными очками можно считать только те, на которых есть соответствующая метка. Если на дужках стоит маркировка UV-400, то такие очки дают 100% защиту от ультрафиолета. Степень затемнения линзы, характеризующаяся диапазоном от нуля до четырёх, говорит о светопропускаемости фильтра. Нулевой уровень дает 5% защиты от УФ-излучения, а четвёртый — 95%. По мнению Юлии Брюхановой, в нашем регионе для горожан со средней активностью вполне достаточно будет солнцезащитных очков с фильтром второго и третьего уровня.

— Чтобы не приобрести подделку, я рекомендую покупать солнцезащитные очки в специализированных магазинах — оптиках, где специалисты помогут подобрать правильную форму. Очки должны максимально плотно прилегать к лицу, но при этом нигде не сдавливать, а солнечные лучи не должны проникать ни с боков, ни сверху оправы, — добавляет врач.

Важное значение имеет цвет самих линз. Если человек часто находится на активном солнце и зимой, и летом, то предпочтение нужно отдавать чёрным, коричневым, зелёным и серым линзам. При этом зелёный цвет обладает лучшей контрастностью, а серый меньше искажает цвета. Голубые же линзы — не самый лучший вариант, поскольку нарушают цветопередачу и обеспечивают к глазам свободный доступ опасного спектра.

Без барьеров

Для людей с нарушением остроты зрения продаются контактные линзы с ультрафиолетовой защитой. Цена таких экземпляров в оптиках города варьируется от 700 рублей за пару.

Цены на очки, имеющие на линзах ультрафиолетовый барьер, начинаются в среднем от полутора тысяч и доходят до 40 тысяч рублей за экземпляр из брендовой коллекции. При этом стоит понимать, что разницы между ними с точки зрения защиты глаз нет совершенно никакой: свою функцию одинаково хорошо выполнят и коллекционные очки, и их более дешевые аналоги. А вот покупая в торговых центрах или на рынке очки за 300 рублей, не стоит надеяться, что в них глаза будут надёжно защищены от излучения. Более того, затемнённые линзы без ультрафиолетового барьера могут нанести серьёзный вред глазам.

— В темноте у нас зрачок расширяется, а значит, происходит больший доступ ультрафиолета на сетчатку и хрусталик, — поясняет Юлия Брюханова. — Поэтому на уловки продавцов из серии «Зачем переплачивать, если у нас дешевле», поддаваться не стоит. Чаще всего они попросту торгуют подделкой.

Детям — обязательно!

Взрослые люди, чьи глаза менее чувствительны к солнцу, могут обходиться и без солнцезащитных очков, хотя это небезопасно для здоровья. А вот на вопрос о том, нужно ли малышам защищать глаза от ультрафиолета, офтальмологи отвечают однозначно «да». Причём специалисты рекомендуют надевать солнцезащитные очки на детей как можно раньше: если ребёнок готов носить их в первый год жизни — тем лучше для него, но к пяти годам каждый ребёнок должен быть знаком с «солнечной защитой» и назубок знать, что появляться на улице в разгар дня можно только в очках.

— Если учитывать восприятие и поглощение ультрафиолета, то у детей оно в разы выше, поскольку хрусталик и сетчатка в детских глазах намного прозрачнее. К примеру, у ребёнка в 7 лет через зрачок проходит около 75% ультрафиолета, а у 30-летнего человека глаз воспринимает только 15% излучения. Поэтому защита от солнца для детских глаз обязательна, — добавляет врач-офтальмолог.