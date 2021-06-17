Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики энтеровирусной инфекции

Ежегодно с июня по сентябрь отмечается сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией, информирует управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

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Источником энтеровирусной инфекции (ЭВИ) является больной человек или носитель инфекции без клинических проявлений.

Пути передачи — водный, контактно-бытовой, воздушно-капельный, пищевой. Факторами передачи могут быть некачественно обработанные овощи, фрукты, зелень, игрушки, грязные руки, сырая вода, приготовленный из неё лед, а также другие объекты внешней среды, загрязнённые энтеровирусами.

Энтеровирусная инфекция характеризуется разнообразием клинических форм и симптомов болезни (температура 39–40° С, головная и мышечная боль, сыпь, тошнота, рвота, герпетическая ангина, жидкий стул, конъюнктивит и др.).

При энтеровирусной инфекции у более 90% людей заболевание протекает в лёгкой форме, и без лабораторного обследования его можно расценить как острую респираторную инфекцию или острую кишечную инфекцию с неустановленным возбудителем.

Наиболее тяжёлым проявлением энтеровирусной инфекции является серозный менингит, который сопровождается сильными головными болями, лихорадкой, рвотой.

«ЭВИ характеризуется высокой контагиозностью с быстрым распространением заболевания. При отсутствии ранней изоляции больных в течение 2–3 недель может переболеть до 60–80% детского коллектива, поэтому в детских коллективах (школах, детских образовательных учреждениях) особенно важно проведение профилактических мероприятий», — сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю.

С целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний в организованных коллективах важно обеспечить своевременное выявление детей и сотрудников с клиникой ОРВИ, сыпью на кожных покровах, слизистых оболочках, субфебрильной температурой тела, расстройствами желудочно-кишечного тракта или другими проявлениями инфекционных заболеваний.

В качестве профилактических мер для всего населения рекомендовано: