Россия обыграла Финляндию, Соболев вышел в концовке

Во втором матче на Евро-2020 сборная России с минимальным счётом обыграла команду Финляндии — 1:0, сохранив шансы на выход из группы. Воспитанник барнаульского футбола Александр Соболев вышел на замену в конце игры.

Фото: из сети Интернет.

Россияне пропустили мяч уже на третьей минуте, но этот гол арбитр не засчитал — финский футболист оказался в офсайде. Вскоре Артём Дзюба попал в штангу, но теперь уже он оказался в положении «вне игры». В целом матч проходил с территориальным преимуществом российской команды, но опасных моментов было немного. В добавленное к первому тайму время Алексей Миранчук, взяв игру на себя, в штрафной обманул нескольких защитников и красиво пробил в верхний угол. Во втором тайме Россия сумела удержать минимальное преимущество.

Александр Соболев вышел на замену вместо Артёма Дзюбы за пять минут до конца матча и результативными действиями отметиться не успел.

В итоге сборная России одержала первую победу на Евро-2020. В стартовом матче, напомним, наша команда крупно уступила бельгийцам 0:3. Сегодня встречаются соперники россиян по группе «B», Дания сыграет с Бельгией.

Теперь выход из группы зависит от матча России с Данией — эта игра состоится в Копенгагене 21 июня в 22:00 по московскому времени (2:00 22 июня по барнаульскому времени).