С 20 июня начинают работу приёмные комиссии алтайских вузов

У вчерашних школьников и сотрудников приёмных комиссий начинается самая горячая пора.

Фото: rmkur.ru

Более 50% выпускников школ Алтайского края могут быть обеспечены бюджетными местами в вузах региона. Как сообщает Минобрнауки, подать документы по-прежнему можно максимум в пять вузов. Также учебное заведение будет самостоятельно устанавливать самое большое количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриенту можно участвовать в конкурсе. Раньше допускалось не более трёх направлений, а сейчас — от двух до десяти.

Дополнительные баллы принесут абитуриенту индивидуальные достижения: волонтёрская деятельность, аттестат с отличием, статус чемпиона или призёра чемпионатов Европы и мира, золотой знак отличия ГТО, итоговое сочинение в 11-м классе (вуз его проверяет и выставляет оценку). Этот список индивидуальных достижений теперь единый для всех образовательных учреждений, но каждый из них может выбирать за какие из них начислять от 1 до 10 баллов. При поступлении победители и призёры олимпиад могут один раз воспользоваться льготой поступления и быть зачисленными вне конкурса, если их результаты ЕГЭ по профильному предмету не меньше 75 баллов.

Зачисление будет проводиться в два этапа: приоритетное (абитуриентов без вступительных испытаний, абитуриентов, имеющих льготы и заключивших договоры о целевом обучении) и основное зачисление.

Подача документов в электронной форме (наряду с представлением документов лично и по почте) становится обязательным способом для вузов. Это расширит возможности абитуриентов, особенно из отдалённых регионов, по выбору вузов и направлений подготовки.

На сайте ведомства есть справочники для поступающих «Куда пойти учиться в 2021 году». Это не только список образовательных организаций, но и условия поступления, наличие бюджетных мест. Бюджетных мест в бакалавриате и специалитете вузов Алтайского края в 2021 году запланировано 6635.