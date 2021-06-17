Сборная Алтайского края выиграла командный зачёт Парасибириады-2021

Представители нашего региона стали лидерами сразу в нескольких видах состязаний.

Фото: barnaul.org

С 14 по 16 июня в Красноярске проходили соревнования спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата Парасибириада-2021. Около 100 спортсменов из 12 регионов России боролись за медали в таких видах спорта, как лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, настольный теннис и дартс.

«По итогам двухдневных состязаний первое место заняла команда Алтайского края. Представители края были лидерами в настольном теннисе и дартсе, вторыми в плавании и третьими в пауэрлифтинге. На втором месте в общекомандном зачёте — представители Республики Алтай, третьими стали спортсмены из Республики Бурятия», — сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

По словам участников Парасибириады-2021, соревнования прошли на достойном уровне.

«Не было ни одной медали, которая была бы добыта легко, каждая победа заработана трудом и потом», — отметил Виталий Филатов, член Барнаульского городского отделения Алтайской краевой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».





