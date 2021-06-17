Следите за руками: в Новоалтайске раскрыли грабеж кошелька

Хищение было произведено открыто, что это влечёт за собой серьезные последствия.

Фото: metr12.ru

16 июня, в дежурную часть отдела полиции МВД России по городу Новоалтайску поступило обращение от пенсионерки, которая сообщила, что по дороге домой, к ней на улице неожиданно подошел мужчина, который выхватил у нее кошелек и скрылся в неизвестном направлении.

Прибывшие полицейские опросили потерпевшую, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника, который буквально по горячим следам был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Мужчина 1978 года рождения подозревается в грабеже кошелька с денежными средствами в размере 2500 рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. Теперь по ст. 161 УК РФ «Грабеж» ему грозит до четырёх лет лишения свободы.