Туристический кешбэк продлён

«Третий этап программы возврата денежных средств за путешествия по России продлили до 31 июля. За путешествия можно получить возврат 20%, но не более 20 тысяч рублей», — сообщается на сайте «ВизитАлтай».

Фото: canva.com

Субсидия в виде кешбэка будет начислена за туристические услуги, оплаченные с 16 июня по 31 июля 2021 года (до 23:59 по мск). Путешествие должно длиться от двух ночей и проходить в период с 1 октября по 24 декабря 2021 года, сообщает RussiaTravel. Возврат начисляется за туры, круизы и проживание в санаториях, пансионатах и отелях, представленных на сайте мирпутешествий.рф.

Напоминаем, чтобы получить кешбэк за отдых, необходимо: