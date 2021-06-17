Туристический кешбэк продлён

17 июня 13:27 2021

«Третий этап программы возврата денежных средств за путешествия по России продлили до 31 июля. За путешествия можно получить возврат 20%, но не более 20 тысяч рублей», — сообщается на сайте «ВизитАлтай».

Фото: canva.com

Субсидия в виде кешбэка будет начислена за туристические услуги, оплаченные с 16 июня по 31 июля 2021 года (до 23:59 по мск). Путешествие должно длиться от двух ночей и проходить в период с 1 октября по 24 декабря 2021 года, сообщает RussiaTravel. Возврат начисляется за туры, круизы и проживание в санаториях, пансионатах и отелях, представленных на сайте мирпутешествий.рф

Напоминаем, чтобы получить кешбэк за отдых, необходимо:

  • зарегистрировать карту платежной системы «Мир» в программе лояльности;
  • выбрать тур или проживание у партнёров-участников программы;
  • оплатить онлайн-картой «Мир». Количество операций по карте не ограничено;
  • возврат придёт на карту в течение 5 рабочих дней.