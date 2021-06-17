В Барнауле эксперты обсудят вопросы профилактики, диагностики и лечения рака

Сегодня, 17 июня, в Барнауле на базе Алтайского краевого онкологического диспансера «Надежда» стартовала ежегодная Российская научно-практическая конференция с международным участием «Инновационные методы диагностики и лечения злокачественных новообразований».

Фото: altairegion22.ru

По сообщению пресс-службы правительства Алтайского края, мероприятие в очном формате собрало отраслевых специалистов (онкологов, хирургов, радиотерапевтов, химиотерапевтов, врачей-диагностов) из российских регионов и Казахстана. Они заслушают более 80 авторских докладов, 25 из которых представят эксперты национальных медицинских исследовательских центров онкологии имени Николая Блохина (Москва) и Николая Петрова (Санкт-Петербург), Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук и Московского научно-исследовательского онкологического института имени Петра Герцена. Сегодня на четырёх тематических секциях участники конференции обсудят вопросы торакальной, абдоминальной и общей онкологии, а также онкоурологии.

На открытии конференции исполнительный директор Ассоциации онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока за долголетнюю работу и многочисленные заслуги вручил дипломы и почётные нагрудные знаки заведующему отделением торакальной хирургии учреждения Ивану Дегтярёву, онкологу, хирургу отделения онкоурологии Илье Варламову и онкоурологу краевой онкологической поликлиники «Надежда» Наталье Пьянковой.

«Ключевыми трендами современной онкологической помощи становятся малоинвазивная хирургия и лекарственная терапия злокачественных опухолей. Со стартом национального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями эти направления получили бурное развитие, в том числе и в Алтайском крае. И сегодняшняя конференция даёт специалистам отличную возможность поделиться накопленным опытом и получить новые знания, необходимые для уверенной и эффективной работы», — отметил главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера, главный внештатный онколог минздрава Алтайского края Игорь Вихлянов.

В течение двух дней эксперты обсудят актуальные вопросы диагностики и лечения злокачественных опухолей молочной железы. Барнаульские коллеги поделятся собственным опытом проведения онкопластических операций на молочной железе.