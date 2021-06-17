В Барнауле стартовала летняя школа «ПроПрофессии»

По 21 июня продлится краевая летняя естественно-научная школа «ПроПрофессии», которую проводит Алтайский краевой детский экологический центр. В ней принимают участие ученики с 6 по 11 классы из Барнаула и районов региона.

Фото: canva.com

«Алтайский краевой детский экологический центр проводит краевую летнюю естественно-научную школу «ПроПрофессии» в рамках реализации государственной программы развития образования в Алтайском крае, мероприятий по организации летнего отдыха, а также в рамках проекта «Талант22», — сообщает пресс-служба администрации города.

Программа обучения в школе обширна и представляет несколько направлений. В онлайн-формате участники будут заниматься ландшафтным дизайном и агроэкологией. Направления флористики и «АгроСтарт» пройдут офлайн, а «Ветеринария» организована в смешанном формате.

На базовом курсе по флористике участники познакомятся с основными техниками, приёмами и правилами создания букетов, композиций и флористических работ. В рамках занятий по направлению «АгроСтарт» школьники готовятся к участию во Всероссийском слете агроэкологических объединений обучающихся образовательных организаций России «АгроСтарт», на который будет направлено семь участников.



Занятия по направлению «Ветеринария» включают четыре модуля: «Приготовление лекарственных форм», «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного и растительного происхождения», «Клинический осмотр сельскохозяйственных животных и птицы», «Выполнение манипуляций в ране». Школьники, выбравшие для себя направление «Ландшафтный дизайн», узнают основные этапы работы по созданию дизайна садового участка, познакомятся со стилями оформления сада и основными компонентами ландшафта, а также элементами садового дизайна и научатся применять основные правила дизайна участка.



На занятиях по «Агроэкологии» ребята научатся определять механический состав и кислотность почвы, анализировать уровень плодородия почвы по её окраске и устанавливать приёмы его повышения, а также размножать ягодные культуры и плодовые кустарники, выполнять разные способы прививки.



Помимо занятий по выбранным направлениям участников ждут экскурсии в барнаульский зоопарк, дендрарий института имени Лисавенко и Нагорный парк, творческие мастер-классы, а также досуговые развлекательные мероприятия.





