В Барнауле заменят 65 лифтов

Подъёмное оборудование заменят по краевой программе капитального ремонта.

Всего в Алтайском крае за счёт средств собственников, оплачивающих взносы в Фонд капремонта Алтайского края, заменят 77 лифтов, сообщает сайт правительства региона. В краевой столице заменят 65 лифтов в 21 многоэтажном доме. Также обновят лифтовое оборудование в Заринске, Новоалтайске, Рубцовске и ЗАТО Сибирский.

16 июня в доме № 5 на улице Шукшина в Барнауле выполненные работы проинспектировали представители фонда капремонта и жильцы девятиэтажки. Там заменили семь подъёмников, общая стоимость работ превысила 13 миллионов рублей. Лифты соответствуют требованиям надёжности и безопасности, по функциональным характеристикам и внешнему виду значительно превосходят образцы предыдущего поколения. В них есть звуковое оповещение, шрифт Брайля, кабины сделаны из материала высокой прочности. Кроме того, подъёмники относятся к классу энергоэффективных, что позволит собственникам уменьшить плату за электроэнергию.