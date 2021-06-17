В мужской колонии более двух лет действует театральная студия

Эстрадные песни, романсы, а также фрагменты из популярных оперетт прозвучали в стенах лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-1) УФСИН России по Алтайскому краю. Вместе с артистами Алтайского музыкального театра на сцену вышли осуждённые, занимающиеся музыкальным творчеством.

Виктория Гальцева и Насими Нариманов на сцене клуба ЛИУ-1.

Фото предоставлено УФСИН России по Алтайскому краю

Концерт «Музыка в моей крови» прошёл в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. По словам артиста-вокалиста Алтайского музыкального театра Ильи Зуева, который по совместительству вот уже несколько лет руководит театральной студией «За гранью» при ЛИУ-1, этим выступлением хотелось продемонстрировать осуждённым, что искусство — лучший стимулятор энергии.

— Работая в этой колонии, я встретил немало талантливых людей — кто-то поёт, кто-то сочиняет музыку, пишет стихи, — пояснил Илья Николаевич. — Не случайно вместе с профессиональными артистами на одну сцену вышли и осуждённые, у которых уже есть опыт выступлений.

Вместе с Ильёй Зуевым в концерте приняли участие заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Виктория Гальцева и солист-вокалист театра Насими Нариманов. Они исполнили отрывки из всем известных мюзиклов и оперетт, русские романсы и эстрадные песни. Со своими сочинениями выступили рок-музыкант Руслан Новрузов и поэт-рэпер Эдуард Чеглаков, Олег Меннер исполнил одну из песен Михаила Круга.

Они занимаются и в театральной студии и, как считает Илья Зуев, после освобождения смогут при желании поступить в любой вуз сферы культуры.

Кстати, театральная студия в мужской колонии — это большая редкость. Режиссёры стремятся иметь дело с женщинами, полагая, что мужской коллектив более суров и менее сговорчив.

— На счету студии несколько спектаклей, — рассказал Илья Зуев. — Это «Рядовые» по пьесе Алексея Дударева, «Смерть в рассрочку» по Янушу Красиньскому, комедия положений «Тореадор» Григория Горина, постановка «Дурачок», созданная по мотивам одноимённого рассказа Николая Лескова. В планах — замахнуться на Шекспира и поставить видеоспектакль по «Гамлету». Причем, скорее всего, это будет мюзикл, для которого ребята уже начали писать музыку. Работая над материалом, они изучили, пожалуй, все переводы этой трагедии (в том числе и прозаический).

Театр в тюрьмах кто-то называет инклюзивным, кто-то социальным, а кто-то и асоциальным. В любом случае, по мнению Ильи Зуева, занятие искусством в условиях несвободы нацелено прежде всего на дальнейшую социализацию в обществе. Оно помогает отстраняться, глубже понимать природу человека, мотивы поведения.

Спектакли, созданные в стенах ЛИУ-1, не раз заставляли говорить о себе на различных конкурсах, в том числе и международных. А не так давно спектакль «Дурачок» был отмечен жюри краевого фестиваля «Рождение замысла», где работа Ильи Зуева была выделена в номинации «Смелость творческого поиска». Кроме того, в рамках концерта состоялось награждение участников театральной студии дипломами Алтайского отделения Союза театральных деятелей России и подарками от Общественного совета при УФСИН края.

— Безусловно, это успех не мой личный, а коллективный, — считает Илья Николаевич. — Ведь из своего почти 30-летнего актёрского опыта я понял, что 90% успеха зависит от работоспособности труппы. А участники нашего коллектива очень трудолюбивы. Хотелось бы отметить и участие сотрудников ЛИУ-1 в поддержке творческих инициатив осуждённых.

Что касается артистов, то Илья Николаевич считает, что осуждённые такие же люди и оценивать их творчество нужно объективно, без ярлыков.

— Когда меня просят описать тех, с кем я ставлю спектакли, то я всегда отмечаю, что все они разные, — рассуждает Илья Николаевич. — Это как на улице взять и остановить случайных прохожих, надеть на них одинаковые одежды — получится подборка людей с разным образованием, уровнем воспитания и т. д.