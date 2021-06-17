В Пенсионном фонде рассказали, как самозанятым не остаться без пенсии

Эксперт Алтайского отделения Пенсионного фонда разъяснил, что необходимо сделать самозанятому, чтобы при наступлении пенсионного возраста получать пенсию.

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Как поясняет пресс-служба Пенсионного фонда, в Алтайском крае всё больше регистрируется самозанятых — тех, кто решил трудиться на себя и платить налог на профессиональный доход. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых взносах» право на страховую пенсию имеют граждане Российской Федерации, застрахованные в соответствии с нормами Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», при соблюдении ими условий, предусмотренных Федеральным законом № 400-ФЗ.

О том, как формируется пенсия у самозанятых, рассказала начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю Юлия Барсукова.

«Самозанятые не обязаны платить страховые взносы в ПФР, однако уплата страховых взносов — это обязательное условие для дальнейшей реализации права на страховую пенсию. Поэтому законодатель предоставил самозанятым самостоятельно решать, хотят ли они стать частью системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) или нет. Для этого в ст. 29 Закона самозанятым предоставлено право добровольного вступления в правоотношения по ОПС», — пояснила Юлия Барсукова.

Для приобретения права на страховую пенсию гражданину необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Чтобы уточнить эти данные, необходимо ознакомиться с выпиской из своего индивидуального лицевого счёта на портале госуслуг или в личном кабинете гражданина на сайте ПФР. В случае если отражённые в выписке сведения не будут соответствовать необходимому минимуму, эксперт рекомендует обратиться с заявлением о вступлении в добровольные правоотношения либо в личном кабинете налогоплательщика либо непосредственно в клиентскую службу Пенсионного фонда.

«Сумма страховых взносов в год равна сумме фиксированного платежа для индивидуальных предпринимателей, установленной нормами Налогового кодекса. Каждый год эта сумма меняется. Так, в 2021 году для учёта полного года в страховой стаж необходимо уплатить не менее 32448 руб. Это необходимо сделать не позднее 31 декабря текущего года. Если уплаченная на 31 декабря сумма будет менее 32448 руб. или человек вступит в добровольные правоотношения по ОПС позднее 1 января текущего года, то в стаж зачтётся пропорциональный период», — пояснила Юлия Барсукова.

Также в ведомстве отмечают, что в случае, если всё же самозанятый не будет платить страховые взносы, государство гарантирует установление социальной пенсии по достижении 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин.