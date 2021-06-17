Житель Алтайского края украл спасательный жилет из самолёта

Недобросовестный пассажир прихватил имущество авиакомпании с целью… показать родственникам.

Фото: aviaforum.ru

Кража была совершена на борту рейса «Хабаровск — Новосибирск». Об этом в четверг, 17 июня, сообщило Управление на транспорте МВД России по СФО. По прибытии в аэропорт Толмачёво бортпроводники, осматривавшие салон самолёта, обнаружили пропажу — под одним из кресел отсутствовал спасательный жилет. Сотрудники транспортной полиции установили, что спецоборудование незаметно унёс с собой 51-летний пассажир. Он был задержан в Барнауле, куда направился после прилёта в Новосибирск. «Мужчина намеревался посмотреть, как работает жилет, и продемонстрировать его родственникам», — сообщили в ведомстве. Сейчас ему инкриминируется ч. 1 ст. 158 УК РФ — «Кража». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание от штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей до лишения свободы на срок два года.