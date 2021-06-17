Жительница Новоалтайска отработает долг перед собственным ребёнком

За неуплату алиментов женщина получила 50 часов обязательных работ.

Фото: canva.com

42-летняя женщина, отказавшись от воспитания ребёнка, передала его в детский дом. При этом горе-мать игнорировала оплату алиментов и задолжала на содержание ребёнка более 280 000 рублей.

Безответственное поведение женщины стало основанием для составления судебным приставом-исполнителем Новоалтайского межрайонного отдела судебных приставов протокола о привлечении её к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства).

Суд назначил жительнице Новоалтайска наказание в виде обязательных работ.

«В итоге нерадивая мать должна будет отработать не только свои 50 часов, но рано или поздно выплатить долг перед собственным ребёнком. Иначе ей придётся отвечать уже по уголовной статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», — сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.