Жителя Алтайского края накажут за рубку сосны

Мужчину задержали, когда он на машине перевозил восемь сортиментов сырорастущей сосны.
Предварительно установлено, что безработный житель села Озерки 1990 года рождения спилил сырорастущую сосну бензопилой и, распилив ее на части, погрузил в УАЗ, чтобы перевезти к себе домой и использовать для строительства. Ущерб от действий лесоруба составил почти 130 тысяч рублей.
В качестве доказательств полицейские изъяли у мужчины бензопилу, автомобиль и спилы деревьев.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.