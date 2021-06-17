Жителя Алтайского края накажут за рубку сосны

Мужчину задержали, когда он на машине перевозил восемь сортиментов сырорастущей сосны.

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Предварительно установлено, что безработный житель села Озерки 1990 года рождения спилил сырорастущую сосну бензопилой и, распилив ее на части, погрузил в УАЗ, чтобы перевезти к себе домой и использовать для строительства. Ущерб от действий лесоруба составил почти 130 тысяч рублей.

В качестве доказательств полицейские изъяли у мужчины бензопилу, автомобиль и спилы деревьев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.