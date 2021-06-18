Алтайский педагогический университет – один из самых активных участников всероссийского конкурса

Более 560 тысяч студентов со всей страны присоединились к всероссийскому конкурсу «Твой Ход» – новому проекту президентской платформы «Россия – страна возможностей». Регистрация участников на платформе tvoyhod.online завершилась 12 июня, в День России.

Коллаж: Александр Ермолович

География конкурса «Твой ход» охватывает более тысячи вузов нашей страны. Алтайский государственный педагогический университет подал больше всего заявок в нашем регионе и вошел в топ-5 наиболее активных вузов по стране, наряду с Юго-Западным федеральным университетом, Ульяновским государственным университетом, Оренбургским государственным университетом и Военной академией радиационной, химической и биологической защиты.

Около 70% студентов АлтГПУ подали заявки на участие во всероссийском конкурсе.

Поэтапно

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» стартовал 8 апреля – с этого момента начался ознакомительный этап проекта. А с 16 июня участники перешли к более активной работе: выбрали себе приоритетные направления и начинают разрабатывать собственные проекты. Осенью пройдет защита проектов, и к 30 ноября назовут победителей, которые получат грантовые средства на реализацию проекта, развитие университета либо саморазвитие.

Победителями смогут стать 200 ребят. Они получат гранты в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 сильнейших дополнительно получат гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие своего факультета или вуза. Лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по России и получат приглашения на стажировки в ведущие компании страны.

С проектом и без

– Проект можно разрабатывать в команде или самому, но если вы работаете в команде, то может быть такое, что победителем станет кто-то один, а не вся команда, – объясняет второкурсница Марина Манская, амбассадор и популяризатор конкурса в АлтГПУ. – За вклад в проект начисляются баллы.

Каждый месяц проходят так называемые спринты – онлайн-активности с разными заданиями: рассказать о вдохновляющей личности, выложить фотографии по теме и другими. Участие в спринтах, прохождение тестов, работа над проектом – за все это начисляют баллы, которые копятся в течение всего конкурса, то есть вплоть до ноября. По сумме баллов и будут определять победителей. Поэтому проектная деятельность – не единственная важная на конкурсе.

Как уточняет амбассадор, разработка проекта вообще не обязательна для участия в конкурсе – можно ограничиться познавательной частью «Твоего Хода» с тестами, семинарами и образовательными модулями. Но для выхода в финал и борьбы за грантовые средства необходимо представить на суд экспертов свой проект.

Создавать проекты студенты будут по 11 направлениям: «Двигаю прогресс» (здесь участники предлагают высокотехнологичные стартапы), «Развиваю среду» (идеи по развитию городских территорий), «Помню о важном» (новые форматы патриотических мероприятий и проектов по сохранению истории). В этом списке – самые волнующие молодежь темы.

– Много ребят выбирают темы экологии, волонтерства, СМИ, – говорит Марина Манская. – Я выбрала направление «Открываю страну» – так как я учусь в университете по направлению «Туризм», мне это близко. Возможно, мой проект потом станет курсовым. Идеи пока нет, буду придумывать, и работать над ней хочу одна. Но параллельно я могла бы помогать какой-нибудь команде с ее проектом.

Первые победы

Хотя до итогов конкурса еще далеко, уже сейчас участники начинают получать призы – за победы в спринтах. Одна из лучших – студентка Института психологии и педагогики АлтГПУ Анастасия Павлова.

Фото из instagram Анастасии Павловой

В спринте «Твой ход по России» участникам нужно было представить виртуальную экскурсию по знаковым местам своего города. Анастасия подошла к заданию с фантазией: свою фотоэкскурсию девушка посвятила городским легендам и связанным с ними старинными зданиями Барнаула. На одной из фотографий, посвященных знаменитой легенде о Голубой даме, помимо самого здания на проспекте Ленина, в кадр вошли страницы книги Марка Юдалевича.

– Так как есть целая книга, посвященная барнаульской легенде, я хотела познакомить людей еще и с ней, с посылом, что если вы хотите узнать полную историю, вы можете почитать Юдалевича. Было бы даже неэтично с моей стороны рассказывать о его легенде и не упомянуть автора, – рассуждает Анастасия Павлова. – К тому же у книги безумно красивые иллюстрации, и мне показалось, что если сделать такую композицию со страницами, будет очень красиво. Мне хотелось создать путеводитель, который будет отличать наш город от других. Еще со школы знаю историю про Голубую даму, и я зацепилась за мысль, что в Барнауле много подобных легенд, не в каждом городе такое количество. По условиям конкурса нужно было сфотографировать 3-4 места, но если продолжать эту тематику, у меня уже есть в планах разместить репортажи про каждое место, добавить про Дунькину рощу и другие легенды. Если найдутся современные легенды, их тоже буду освещать.

В основных этапах «Твоего Хода» Анастасия планирует пойти в направление «Говорю о главном» и, возможно, продолжить проект с путеводителем.

– Пока есть несколько идей для конкурсного проекта, хочу выбрать ту, которая меня больше зацепит, – говорит студентка. – Сейчас мне интересно познакомить город с его легендами. Мне хочется показать барнаульцам, что они живут в интересном городе, где есть что посмотреть.