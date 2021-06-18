Барнаульцев приглашают поучаствовать в вебинаре о «гаражной амнистии»

Федеральная кадастровая палата 22 июня в 14 часов проведёт вебинар на тему «Как воспользоваться гаражной амнистией?».

Фото: canva.com

По сообщению ведомства, данная информация будет полезна всем желающим оформить право собственности на гараж.

В Кадастровой палате Алтайского края напоминают, что недавно был принят федеральный закон о «гаражной амнистии». В результате миллионы владельцев данного вида недвижимости получили уникальный шанс узаконить и гаражные боксы, и земельные участки под ними.

Участники вебинара узнают, какие понадобятся документы, а также получат пошаговую инструкцию для регистрации гаражного объекта. Большое внимание будет уделено обзору основных причин отказа в регистрации права.

В вебинаре примет участие один из авторов закона о «гаражной амнистии» — статс-секретарь — заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Ведущая вебинара —директор Кадастровой палаты по Нижегородской области Оксана Штейн.

В качестве гостей на вебинаре выступят: министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, директор Волго-Вятского филиала АО «Ростехинвентаризация — федеральное БТИ» Александр Коробов.

Участник вебинара вправе задавать свои вопросы в режиме онлайн и уточнять полученную информацию. Вопросы можно прислать заранее на адрес электронной почты: infowebinar@kadastr.ru

Необходимо пройти регистрацию по ссылке.



