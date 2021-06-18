Барнаульцев приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Аист на крыше», посвящённой Дню памяти и скорби

В период с 20 по 22 июня пройдёт акция «Аист на крыше». В разных уголках нашей страны творческие и трудовые коллективы, представители общественных организаций и молодёжных сообществ исполнят одноимённую песню.

Фото: canva.com

«В понедельник, 21 июня, акция пройдёт на площади у главного корпуса Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова (пр. Ленина, 46). Начало в 12 часов», — сообщается на официальном сайте Барнаула.



Барнаульцам предлагают принять участие в съёмке общего видеоролика с исполнением песни «Аист на крыше», представив Алтайский край. Для этого необходимо записать видео с исполнением песни.



Видеосъёмку рекомендовано проводить на фоне исторических мест или памятников воинам Великой Отечественной войны в светлое время суток.



Технические рекомендации к видеороликам: видео необходимо снимать при мягком дневном свете в горизонтальном формате. Разрешение 1920х1080, формат: mp4 или mov. Дубли необходимо снимать в общем, среднем и крупных планах солистов.



Организаторы акции для удобства исполнителей подготовили фонограмму и текст песни, которые можно получить по ссылке.



Отснятые исходные видеоматериалы необходимо загрузить на файлообменные ресурсы и прислать ссылку для скачивания на эл. почту: altaipatriot22@yandex.ru до 14 часов 21 июня. В теме нужно указать: 22 июня и наименование населённого пункта (организации, клуба).



Контактное лицо: Чинкин Игорь Ревкатович, руководитель отдела гражданского воспитания КГАУ «Краевой дворец молодёжи», тел. 8-903-992-07-21.



Видео будет опубликовано в социальных сетях с хэштегами #АистНаКрыше22, #ЗаМирноеНебо22, #АистНаКрыше22июня.