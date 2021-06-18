Барнаульский флорист создаёт букеты, которые радуют много лет

Роза простояла почти десять лет в замке у заколдованного принца, пока его не спасла красавица Белль. Казалось бы, это возможно только в сказке. Но мастера стабилизированной флористики вас убедят в обратном.

Наталья Гранкина (слева) и Нелли Шумакова в будущем планируют запустить курс для флористов по стабилизации растений.

Фото: Светлана Молоканова

Новинка

Техника продления жизни цветов у нас появилась относительно недавно: в России порядка 15 лет назад, а в Барнауле — чуть более восьми. Мастер Нелли Шумакова, можно сказать, стояла у самых истоков стабилизированной флористики нашего города. Сама она по специальности дизайнер среды, окончила московский Институт индустрии моды. И особо не интересовалась цветочной сферой, разве что помогала маме в её отделе с комнатными растениями. С самого детства рядом были учителя прикладного ремесла — у папы и дедушки своя столярная мастерская. К тому же дедушка научил внучку не только работать с деревом, но и шить, рисовать и мастерить различные предметы декора.

Одно время у Нелли было своё ателье, но параллельно она всегда интересовалась, что нового происходит в мире оформления интерьеров. Стабилизированная флористика казалась чем-то совершенно неизведанным, манящим, и мастер решила окунуться в новую для себя сферу, которая основывается на консервации цветов, за счёт этого они могут радовать своего обладателя более пяти лет и при этом выглядят как живые.

Фото: Светлана Молоканова

Так как других специалистов на тот момент было немного, буквально единицы, Нелли осваивала всё методом проб и ошибок. Сама подбирала компоненты для растворов, которые, собственно, и стабилизируют растения. Кстати, основу такого препарата составляет медицинский глицерин и другие натуральные компоненты, за счёт чего композиции получаются абсолютно безопасными и нетоксичными для человека. А ещё их смело могут ставить у себя в комнате аллергики — пыльцы на стабилизированных цветах уже нет, а все красители пищевые.

Уникальная техника

Нелли Шумакова разработала свою авторскую методику консервации растений, аналогов которой по стране больше нет. Она работает в двух направлениях — озеленение пространства и создание цветочных композиций. Первое долгое время было основным, второму же стала уделять больше внимания в последние два года. Стоит отметить, что материалы для озеленения, ключевыми из которых являются всевозможные виды мха, а также различные колосья, небольшие соцветия, травы, Нелли стабилизирует сама. Процесс проходит в специальном цехе, в котором создан постоянный необходимый микроклимат. Плюс консервированных цветов в том, что они остаются эластичными, при сушке растения крошатся и осыпаются. К тому же за ними не требуется никакой уход, нужно лишь следить, чтобы на растения не падали прямые солнечные лучи и температура была не ниже -15°.

— У нас в крае много красивых растений, и всю прелесть и уникальность алтайского ландшафта мы стараемся сохранить. Если хотим что-то новенькое, то можем выехать прямо за Барнаул в лес, в поля и насобирать понравившиеся экземпляры. Также привозим из разных поездок на пробу, например из Горного Алтая. Смотрим, как ведёт себя цветок, как с ним нужно работать, и если всё нравится, то просим привозить их оптом. А также ещё сотрудничаем с владельцами теплиц, которые по нашему заказу выращивают определенные виды, — рассказывает Наталья Гранкина, компаньон Нелли, отвечающая за организационную часть.

Наталья Гранкина: «Стабилизированная флористика — это искусство. Каждый проект требует много времени, тут буквально нужно подышать над каждым цветочком, над каждой веточкой, пообщаться с ними. И, наверное, даже поделиться частичкой души».

Бутоны для букетов заказывают уже готовые у поставщиков. Дело в том, что обработка цветков проходит в промышленных масштабах, и её сложно организовать самостоятельно. Нужно соблюдать определённую влажность и температуру. У многих цветов лепестки очень нежные, плотно прилегают друг и другу, и их трудно полностью пропитать должным образом. В России таких производств не очень много, поэтому большая часть поставок идёт из-за рубежа — Эквадора, Японии, Испании, Китая и ряда других стран.

— Помню, только начала осваивать технику, и мне пришёл первый заказ на цветочную композицию. В офис требовался огромный букет из 68 фиолетовых роз! И знаете что? Он до сих пор в отличном состоянии, а ведь прошло уже около восьми лет. Недавно заказчик приносил нам его на реставрацию, немного подправить некоторые листики и веточки. Сначала у нас в городе никто не знал, что такое стабилизация. Приходилось много рассказывать и объяснять, — вспоминает Нелли.

Личный контроль

Как отмечает мастер, они стараются самостоятельно выезжать на объекты, чтобы посмотреть, в какой именно интерьер нужно вписать композицию или озеленение. Или же знакомятся с пространством по фото и видео. Всё-таки эти элементы декора долговечны, поэтому к их выбору и составлению нужно подходить разумно. В основном масштабные озеленительные проекты заказывают салоны красоты, медицинские центры, а также для оформления свадеб или других торжеств. Один из самых крупных проектов в данном направлении — внутреннее оформление 126-й школы.

Из стабилизированных растений можно делать не только привычные нам букеты, но разные фигурки, к примеру новогодние елочки, гирлянды, брелоки, допустим, с розочкой внутри. Кстати, что касается именно цветов, то бутоны приходят без стеблей. И перед мастером стоит задача полностью воссоздать цветок. Как правило, в роли стебля выступает проволока.

Несмотря на то, что эта сфера развивается, в России и сейчас немного подобных специалистов. Все друг друга знают, так как, по сути, начинали вместе и всегда обменивались опытом, и в случае чего рекомендуют мастеров своим клиентам. Так работы Нелли путешествуют по стране, уже успели уехать в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск.

— Если взять любое творчество, то в него необходимо погрузиться, по-другому никак. Я во время работы отвлекаюсь от суеты и чувствую настоящее единение с природой, которое дарит мне внутреннее спокойствие, — делится Нелли.