Более 2000 барнаульцев пострадали от клещей в этом году

Из них 414 детей до 14 лет.

Фото: canva.com

По сообщению Роспотребнадзора, за прошедшую неделю 747 жителей региона пострадали от присасывания клещей. Всего с начала сезона активности клещей в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 7 170 человек.

Тревожная статистика

Статистика ведомства весьма тревожна. С начала эпидсезона зарегистрировано 197 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 45 детей до 14 лет, и четыре случая подозрения на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у двух детей до 14 лет. Комиссионно подтверждены два случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у одного ребёнка до 14 лет. На сегодняшний день в стационарах края находятся девять больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, среди них один больной с тяжёлой формой заболевания.

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 3,2% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 13,8% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания заражённых клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

В настоящее время отмечается спад активности клещей, тем не менее опасность пострадать от присасывания клеща остаётся в течение всего тёплого времени года.

Меры профилактики

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминают о необходимости ношения при выездах на природу защитной одежды, регулярном проведении само- и взаимоосмотров, применении репеллентов. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина.

Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражён вирусом клещевого энцефалита.

Куда обращаться барнаульцам, чтобы проверить клеща

Фото: canva.com

Лабораторное исследование клеща на заражённость его вирусом клещевого энцефалита проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» и её филиалах:

ул. М. Горького, 28, понедельник — четверг с 8:30 до 16:42; пятница с 8:30 до 15:42; суббота, воскресенье, праздничные дни с 8:30 до 16:42, тел. 8 (3852) 50–40–34.

С 15:42 до 19:00 — дежурный из санитарно-гигиенической лаборатории и лаборатории физико-химических методов исследования примет клеща и ответит на вопросы; телефон для справок: 8 (3852) 50–30–68;

С 19:00 до 8:30 — приём клещей в лабораторном корпусе, пост охраны № 2, тел. 8 (3852) 24–32–51.