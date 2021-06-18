День города посвятят присвоению Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

Решение об этом принято на первом в этом году заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 291-й годовщины со дня образования Барнаула.

Фото: barnaul.org

Заседание провёл заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов.

Заместитель главы отметил, что проведение Дня города в этом году напрямую зависит от текущей эпидемиологической обстановки.

«Дата его проведения пока не определена. Подготовка к празднованию идёт в плановом режиме, однако при необходимости в план мероприятий будут внесены соответствующие коррективы», — подчеркнул Александр Артемов.

О концепции праздничных мероприятий рассказал председатель комитета по культуре Валерий Паршков. Главной темой праздника станет присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести».

«Это символизирует связь поколений, подвиг тружеников тыла военных лет и барнаульцев сегодняшнего дня — лучших представителей всех профессий, победителей конкурсов и олимпиад, людей, которые своим трудом строят будущее нашего города», сообщается на официальном сайте администрации Барнаула.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Антон Воробьёв рассказал о праздничном оформлении Барнаула. По его словам, город украсят тематическими баннерами — для этого задействуют не менее 100 рекламных поверхностей, а также флаговыми конструкциями. Основными территориями для оформления традиционно станут главные проспекты и улицы города, въезды в столицу края, городские площади и парки, места проведения мероприятий.



