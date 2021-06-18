Хоккей, футбол, рыбалка. Обзор спортивных выходных

19 и 20 июня барнаульский «Коммунальщик» проводит завершающие матчи серии домашних встреч. Очередной соперник барнаульских хоккеисток по чемпионату России по хоккею на траве среди женщин — ЦОП Москомспорта.

Фото: Ярослав Махначёв.

В этом сезоне команды уже играли дважды, оба матча выиграли москвички, первую игру — в серии штрафных бросков, вторую — в основное время.

Барнаульские игры состоятся на стадионе «Коммунальщик» (ул. Малахова, 134). Вход свободный.

19 июня ФК «Темп» проведёт ответный матч 1/8 финала Кубка Сибири против новосибирского «Гаудаута». Первая игра в Новосибирске завершилась победой барнаульцев 4:1. Ответная встреча пройдёт в манеже «Темп» (1-й Балтийский проезд, 9). В 15:00 начало развлекательной программы для болельщиков, в 16:00 — стартовый свисток к началу матча.

В воскресенье, 20 июня, в Барнауле состоится очередная игра первенства ЛФК (зона «Сибирь»). Барнаульский «Полимер» на домашнем стадионе (ул. Малахова, 177б) сыграет с бийским «Строителем». Начало в 18:30.

В этот же день на стадионе «Лабиринт» (ул. Юрина, 197) состоится Кубок училища олимпийского резерва по лёгкой атлетике. Участвуют спортсмены от третьего спортивного разряда и выше. Начало в 10:00.

А на гребном канале 20 июня состоятся краевые соревнования по рыбной ловле среди женщин на поплавок.