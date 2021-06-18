Инвестиции в мошенничество: бийчанка лишилась около полутора миллионов рублей

Очередная жертва мошенников инвестировала финансы в криптовалюту и лишилась своих денег.

Фото: canva.com

Листая страницы в интернете, 35-летняя бийчанка наткнулась на рекламу инвестиционного проекта. Заманчивое предложение не вызвало у девушки подозрений. Желая увеличить свой капитал, она решила стать инвестором. Тем более что для этого всего-то нужно было перейти по ссылке и зарегистрироваться на платформе, указав номер мобильного телефона.

Вскоре с ней связался человек, назвавшийся финансовым аналитиком, который должен был стать наставником девушки в мире криптовалюты. Собственно, им он и стал, но наставлял он свою подопечную на истинный путь опустошения её счетов.

Для больших заработков нужны большие вложения — убедили девушку по телефону. В итоге за полтора месяца она перевела на свой электронный счёт около 1 500 000 рублей. Когда в очередной раз бийчанка услышала от менеджера предложение внести несколько сотен тысяч рублей, она окончательно убедилась, что стала жертвой обмана, и попыталась вывести деньги. Однако сделать этого ей не удалось. Консультант больше не отвечал на звонки.

Полиция напоминает: заманчивые предложения звучат только от мошенников. Прежде чем вносить свои денежные средства на сторонние сайты и счета, несколько раз подумайте и убедитесь в безопасности таких действий.