Подробности заседание по вопросам завершения строительства ЖК «Парковый» в администрации Барнаула

Заседание межведомственной рабочей группы провёл заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров.

Фото: barnaul.org

По сообщению пресс-службы администрации города, в заседании приняли участие руководители органов местного самоуправления города, инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края, региональных управлений налоговой службы, Роспотребнадзора, УМВД РФ по г. Барнаулу, Алтайского отделения ПАО Сбербанк, депутаты Барнаульской городской Думы, представители инициативной группы участников долевого строительства.

Андрей Федоров проинформировал собравшихся о том, что 15 июня прекращено дело о банкротстве «Барнаулкапстроя»:

«Обещания и договорённости об источниках и средствах погашения образовавшейся задолженности предприятием выполнены. Сейчас важно возобновить кредитное финансирование для завершения строительства объекта в целом. Определён перечень имущества, в отношении которого Сбербанком будет принято решение о возможности использования его в качестве залога».

Он также сообщил о продаже производственной базы «Барнаулкапстроя», что позволило предприятию закрыть один из крупных кредитов. Оставшиеся средства будут использованы для поддержания текущей деятельности предприятия, погашения имеющихся обязательств, недопущения возникновения банкротной ситуации в дальнейшем

Присутствующий на заседании руководитель «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов рассказал о ходе работ на строительной площадке ЖК «Парковый». В настоящее время на третьей блок-секции ведутся строительно-монтажные, кровельные, гидроизоляционные, отделочные работы, устройство крылец. На первой блок-секции завершаются кладочные работы, на второй — проводится монтаж кровли. Возобновлено видеонаблюдение.

Фото: barnaul.org

По словам руководителя БКС, для ускорения и завершения строительства третьей блок-секции необходимо принять решение по формату парковки — достраивать подземную либо рассмотреть альтернативный вариант с надземным обустройством парковочных мест. Вниманию участников заседания было представлено предпроектное решение на примере действующей надземной парковки на 40–50 мест с детской спортивно-игровой площадкой в верхнем ярусе. По словам Сергея Шумова, также рассматривается возможность организации дополнительных парковочных мест на земельном участке на выезде с дворовой территории ЖК «Парковый».

«Проект с подземной парковкой, который предполагалось реализовать изначально, вследствие удорожания ресурсов, сырья оценивается как убыточный, его реализация значительно усложняет и тормозит процесс достройки жилья», — сказал Сергей Шумов.

Принимая во внимание высказывания дольщиков о необходимости сохранения подземной парковки, БКС и Сбербанк сообщили о готовности рассмотреть возможность внесения изменений в проект подземной парковки в части сокращения количества машино-мест. При этом, по словам представителя кредитного учреждения, необходимо чётко понять, какое реальное количество машино-мест может быть реализовано по актуальной цене и соответственно какой объём средств может дополнительно поступить на эскроу-счета в банке, чтобы просчитать финансовую модель подземной парковки и сделать вывод об экономической целесообразности её финансирования.

Заместитель руководителя инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Ольга Дерявская напомнила, что застройщик не обязан согласовывать изменения в проекте с участниками долевого строительства. Тем не менее она порекомендовала «Барнаулкапстрою» провести собрание с дольщиками, чтобы обсудить этот вопрос.