Самые короткие ночи в году: народные приметы на 18 июня

С Дорофеева дня начинались ночи, которые называли воробьиными, и собирали сон-траву.

Согласно поверью, овсяница, сон-трава или прострел этот период распускалась по ночам и её страшно боялась нечистая сила. Когда-то нечисть решила спрятаться под этим растением. Тогда с небес спустился архангел, чтобы победить зло и бросил громовую стрелу в направлении нечисти. Вместе с ней он прострелил и траву. С этого момента нечистый не подходит к месту, которое пронзила стрела и на двенадцать верст, опасаясь за свою судьбу. По этой причине часто растение воспринимали в народе, как оберег от всякого зла. Принято было носить траву при себе и хранить ее дома. Если же изба еще строилась, в ее углу клали такое растение. В травнике даже писали о том, что, если человек носит с собой сон-траву, то он избежит встречи с бесами: «Кто носит сон-траву при себе, от того дьявол бежит; в доме ее иметь – добро наживать; а хоромы строить – под угол класть, спокойно жить». Однако, сегодня сон-трава занесена в Красную книгу и рвать её ни в коем случае нельзя, только любоваться.

Фото: nat-geo.ru

Запреты дня

Существовал ряд запретов на Дорофеев день. Считалось, что в этот день никому не следовало допоздна гулять на улице. В противном случае, повышался шанс сильно заболеть. Если же была необходимость выйти из дому после полуночи, следовало обратиться к святому, чтобы тот защитил от действий темных сил.

Сны в этот день снятся вещие и рассказывать о них окружающим не стоит. Если сон будет плохим, рассказав о нем, вы повышаете шанс его реализации. Согласно славянскому древнему поверью, святой страдалец Дорофей управляет сновидениями. Коли приснилось что-то тревожное или нехорошее в Ночь сон-травы, то непременно стоит обратиться с молитвенными словами к святому и сердечно попросить у него помощи и защиты. Дорофей обязательно разгадает, успокоит и подскажет что делать, чтобы отвести беду.

18 июня было плохим знаком брать в руки колющие и режущие предметы. Они визуально были похожи на зубы волка, а поэтому с легкостью привлекали в ваш дом хищников, которые хотели бы полакомиться в хлеву.

Не стоит в этот день заводить споры, особенно если они были основаны на мелочах и глупостях, ведь святой мог наказать за такие действия. По этой причине любые спорные решения, которые могли привести к разногласиям, лучше перенести на другой день, тогда как сегодня больше времени уделите семье, любви или работе.

Плохой приметой было 18 июня общаться с незнакомыми людьми. Силы зла в этот день могли обрести человеческий облик, дабы втереться в доверие и узнать у вас какую-нибудь секретную информацией, благодаря которой легче было навредить человеку.

Народные приметы